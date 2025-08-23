Nicolas Cage está en conversaciones para protagonizar la temporada 5 de True Detective

A lo largo de sus cuatro temporadas, True Detective se ha convertido en una serie de referencia, no solo por sus atmósferas oscuras y sus tramas intensas, sino también por el nivel de sus repartos. Matthew McConaughey y Woody Harrelson inauguraron la primera entrega, seguidos por Colin Farrell y Rachel McAdams en la segunda, Mahershala Ali en la tercera y Jodie Foster en la cuarta. Ahora, todo apunta a que la próxima gran estrella en sumarse será el oscarizado Nicolas Cage.

Según informa Deadline, el actor está en negociaciones para protagonizar la quinta temporada, donde encarnaría al detective neoyorquino Henry Logan. Aunque HBO Max todavía no ha confirmado el fichaje, el plan es iniciar el rodaje en 2026 con vistas a un estreno en 2027.

Lo poco que se conoce hasta ahora es que la serie tendrá lugar en Jamaica Bay, Nueva York. La temporada volverá a estar dirigida por Issa López, responsable de la cuarta entrega, que cosechó elogios tanto de la crítica como del público. Francesca Orsi, directora de series dramáticas de HBO, ya adelantó que, aunque se trata de una nueva historia con personajes diferentes, habrá conexiones con los sucesos y protagonistas de Ennis, Alaska, escenario de la anterior temporada.

En paralelo, Cage continúa expandiendo su carrera en televisión. El actor estrenará próximamente Spider-Noir en Prime Video, donde dará vida a una versión alternativa y veterana de Peter Parker, detective en el Nueva York de los años 30. El intérprete ya prestó su voz a este personaje en la película animada Spider-Man: Un nuevo universo. El estreno está previsto para 2026.