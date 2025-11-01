Sergio Peris-Mencheta alaba el coraje de Antonia San Juan por normalizar su enfermedad: "Cuanto menos miedo se le tenga a la palabra cáncer, más fácil para todos"

Sergio Peris-Mencheta acudió junto a su mujer Marta Solaz para el estreno de la nueva película de Jacob Santana y protagonizada por Fernando Llorente, Reversión. Allí atendió a los medios y actualizó su estado de salud: "estoy lidiando con efectos secundarios, sí, efectos secundarios de todo, porque eso van a ser unos cuantos meses, barra, años, pero bien, cada vez hay más diferencia entre las cosas que puedo hacer y lo bien que me encuentro y las tonterías que no puedo hacer, como yo que sé, con lo que me cuesta ponerme los calcetines o agacharme a coger algo, esas dificultades son un poquito más puñeteras".

Fue en enero de 2024 cuando el actor hizo pública su enfermedad y ha contado desde primera mano como esta siendo esta travesía. El actor confesaba ante las cámaras que no sabe cuánto le queda aún de tratamiento porque "cada caso es un mundo": "tengo una médica maravillosa en el hospital de la paz y el equipo del hospital de la paz está muy encima mío y cada vez queda menos para ser el de antes. Pero tampoco quiero ser el de antes". Aseguraba que para él ha sido muy importante el apoyo familiar "Bueno, mi familia, el coraje y valentía los que me han acompañado, esos los que han tenido coraje y valentía. Yo me he dejado, yo he confiado, he tenido el coraje de confiar total y absolutamente en las enfermeras, en los médicos, en el sistema de salud, tanto en EEUU como aquí en España, ahora que me están haciendo poder hacer una vida normal y corriente." Señalaba.

Por último, el intérprete alaba la actitud de la actriz Antonia San Juan, que recientemente anunció que también padece cáncer y ha decidido visibilizarlo con naturalidad, "Sí, me parece que cuanto más normal se trate, mejor, porque uno de cada tres vamos a tener un cáncer alguna vez en nuestra vida, según las estadísticas. Con lo cual, cuanto más se normalice, cuanto menos miedo se le tenga a la palabra cáncer, creo que va a ser más fácil para todos. Y el hecho de poder tener ahí sí el coraje de Antonia de decirlo, de comunicarlo, de raparse la cabeza y de enseñarse al mundo con su presente, que es su enfermedad en este momento, pues es maravilloso. Es maravilloso sobre todo, no solo para los que lo están viviendo en ese momento, que se sienten más acompañados, sino también para los futuros enfermos."