Sergio Peris-Mencheta habla de los síntomas que sufre por la leucemia: "Pinchazos, neuropatía, nauseas..."

Sergio Peris-Mencheta era reconocido está semana en la gala benéfica ELLE x Hope por su lucha y testimoniotras ser diagnosticado de leucemia. Fue en enero de 2024 cuando el actor hizo pública su enfermedad y, desde ese momento su vida cambió para siempre.

"Físicamente si tú sintieras todas las cosas que estoy sintiendo ahora mismo en el cuerpo, pinchazo en los pies, neuropatía, me duelen las manos, tengo un poco de nauseas, no habrías salido de casa", decía ante las cámaras al preguntarle cómo se encontraba.

Sin embargo, Sergio comentaba que "llevo así tantos meses que convivo con ello, convivo con ello y soy capaz de sonreír y de estar bien dentro de que hay muchos efectos secundarios que van desapareciendo" después de someterse a los tratamientos necesarios y al trasplante de médula ósea donado por su hermano.

Sobre la enfermedad, el intérprete explicaba que "no te queda otra" que aceptarla y que "para mí la palabra es aceptar, aceptar que me toca esto y que tampoco estoy esperando ansiosamente que deje de ser así".

Agradecido al apoyo incondicional que le ha mostrado su mujer, Marta Solaz, Sergio desvelaba que "somos un equipo, somos un equipo Marta y yo, Río y Olmo y hasta Senda, la perrita y creo que somos más equipo que nunca" porque "estos tres años de viaje nos han unido más".