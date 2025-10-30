Ana de Armas, "decepcionada" tras romper con Tom Cruise: "No cumplía los estándares" del actor, según fuentes cercanas

Después de varios meses de romance, Ana de Armas y Tom Cruise habrían decidido poner fin a su relación. Aunque ninguno de los dos actores confirmó públicamente el noviazgo, diversas fuentes cercanas aseguran que la pareja mantuvo una discreta pero intensa conexión durante unos nueve meses.

"Tom y Ana se lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin", decía una fuente, que aseguraba que seguirán siendo buenos amigos, pero ya no novios.

Dos semanas después de la confirmación de la ruptura de la pareja que coincidió en el rodaje de Deeper, Ana ha sido fotografiada caminando por la ciudad acompañada de su perro y luciendo un estilo relajado, tal y como se puede ver en el Daily Mail.

Ana de Armas por la calle | Gtres

A pesar de que la actriz no haya hablado públicamente de como se siente, su círculo cercano ha revelado al medio que está "deprimida".

"Ana pensaba que este año sería muy diferente, por eso está decepcionada", explicaba una fuente al medio. "Pero sabe que mejorará y sigue adelante. Y sigue siendo amiga de Tom. No llora en casa".

Según oro testimonio de una fuente a National Enquirer: "Tom le está diciendo a la gente que Ana no cumplía con sus estándares y que él fue quien puso fin a la relación".

Sin embargo, esta misma fuente, ha señalado que el actor habría tenido una "crisis" porque Ana "no lo veía de la misma manera que él la veía a ella".

A pesar del momento personal, la actriz sigue adelante con sus compromisos profesionales tanto en el cine con nuevos proyectos como siendo imagen de marcas.