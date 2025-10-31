Estrenos de cine del 31 de octubre: llega Together, la película de terror para celebrar Halloween en pareja

Together

Dave Franco y Alison Brie interpretan en Together a una pareja en crisis que se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber de su agua, comienzan a sentir transformaciones físicas y emocionales. Una experiencia de body horror intensa e inquietante que critica la codependencia en las relaciones de pareja.

Duración: 102 minutos.

Los Tigres

Los Tigres, la nueva película del director Alberto Rodríguez, es un thrillerque recrea el desconocido mundo del trabajo del buzo industrial. Rodada en alta mar y en entornos subacuáticos en Huelva y Alicante, está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Completan el reparto Joaquín Núñez, José Miguel Manzano Bazalo "Skone", César Vicente y Silvia Acosta.

Duración: 109 minutos.

A pesar de ti

A pesar de ti es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo título de Collen Hoover (Romper el círculo). Se centra en la relación entre una madre y su hija adolescente tras un accidente automovilístico que cambia para siempre la estructura familiar. Dirigida por Josh Boone, cuenta con Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald, Clancy Brown, Sam Morelos, Ethan Costanilla y Luke Pierre Roness en el reparto.

Duración: 117 minutos.

Cuerpos locos

La directora y guionista Ana Murugarren presenta Cuerpos locos, una comedia para toda la familia, protagonizada por Paz Padilla, Antonio Resines o El Langui. Ana, una niña de diez años, y Sara, su futura madrastra que está a punto de casarse con el padre de la pequeña, se intercambian el cuerpo por una extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico.

Duración: 92 minutos.

Esa cosa con alas

Esa cosa con alas es una conmovedora película que narra la vida de un padre de familia que da un giro tas la inesperada pérdida de su mujer. Él y sus dos hijos pequeños tendrán que superar su duelo para recuperar la paz interior y mirar al futuro con esperanza. Benedict Cumberbatch protagoniza la película acompañado de Richard Boxall, Henry Boxall, Eric Lampaert, Sam Spruell, Vinette Robinson y Jessie Cave.

Duración: 98 minutos.

The Mastermind

The Mastermind se ubica en 1970 en un tranquilo rincón de Massachusetts en el que JB Mooney (Josh O'Connor), un carpintero en paro, se convierte en un ladrón de arte y organiza un audaz atraco.

Duración: 110 minutos.

Recién nacidas

Recién nacidas, dirigida por Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, es un drama belga en el que Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naima viven en un Centro Maternal para madres jóvenes. Son cinco adolescentes que se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y sus hijos.

Duración: 104 minutos.