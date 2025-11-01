Sam Mendes ya ha elegido a varias de actrices que encarnarán a las mujeres que hicieron historia junto a Los Beatles para sus cuatro biopics sobre los Fab Four. Las películas verán la luz en abril de 2028 y en ellas Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison, Barry Keoghan a Ringo Starr y Harris Dickinson a John Lennon

Así, Mia McKenna-Bruce (Vampire Academy) interpretará a Maureen Cox, la esposa de Ringo Starr; Anna Sawai (Shogun) será Yoko Ono, la mujer de John Lennon; y Aimee Lou Wood (The White Lotus) será Pattie Boyd, que se casó con George Harrison. Las tres actrices se unen a la ya anunciada Saoirse Ronan (Lady Bird), que ya había sido confirmada como la elegida para dar vida a Linda McCartney.

Los biopic de Los Beatles de Sam Mendes ya tienen a su Yoko Ono | Europa Press

"Maureen, Linda, Yoko y Pattie son cuatro figuras fascinantes y únicas por derecho propio, y estoy encantado de haber conseguido convencer a cuatro de las mujeres con más talento que trabajan en el cine hoy en día para que se unan a esta increíble aventura", dijo Mendes en un comunicado.

Aún no se ha anunciado quiénes interpretarán a Cynthia Lennon, Brian Epstein, George Martin, Ravi Shankar y otros personajes clave en estas cuatro películas de los Beatles. Cada una de ellas relatará los hechos desde la perspectiva de cada miembro del grupo, con el fin de capturar la amplitud de la trayectoria y el legado de la icónica banda de rock.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn | Sony Pictures

Las películas de los Beatles comenzaron su desarrollo después de que Apple Corps Ltd. y la banda The Beatles cedieran los derechos completos de su historia de vida y su música para una adaptación cinematográfica. Si bien no está claro qué canciones aparecerán en las películas, todo el catálogo de los Beatles está a disposición de Sam Mendes y sus guionistas.