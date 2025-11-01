HALLOWEEN 2025
Jennifer Lawrence celebra Halloween con un divertido disfraz de vaca
La actriz Jennifer Lawrence que se caracteriza por su sentido del humor fue fotografiada junto a su marido y sus hijos dando un paseo por las calles de Nueva York con un divertido disfraz durante Halloween.
Jennifer Lawrence además de ser una gran actriz ha protagonizado momentos de lo más divertido en entrevistas, recogidas de premios, dejando ver su sentido del humor. No obstante, recientemente la propia actriz comentaba durante una entrevista en The New Yorker que esa espontaneidad que al principio fue muy bien recibida comenzó a generar rechazo afirmando incluso que era "insoportable".
Acaba de celebrarse Halloween y numerosos actores han aprovechado para lucir sus disfraces más divertidos, como Elsa Pataky que este año se disfrazaba de Beetlejuice o Amber Heard que paseaba por Madrid junto a sus hijas disfrazada de bruja.
Lawrence ha sido fotografiada junto a su marido y sus hijos luciendo unos divertidos disfraces. La actriz se disfrazaba muy discretamente de vaca, con un pantalón blanco y un suéter negro. Sin embargo, le daba el toque al look luciendo un abrigo que simulaba la piel de una vaca en blanco y negro junto a una diadema de cuernos y orejas de vaca. Su marido Cooke Maroney, lucía un curioso disfraz de semáforo.
