El naked dress de Sydney Sweeney sin sujetador con el que no deja nada a la imaginación

No cabe duda que Sydney Sweeney es la chica del momento en Hollywood. La actriz está en plena promoción de su nueva película, Christy, y está dejando grandes titulares en sus entrevistas como cuando ha afirmado que intentaron que se retocase la cara con solo 16 años.

Además, las apariciones de Sydney están siendo muy comentadas por los looks que está luciendo y el cambio de peinado que se ha hecho, tras cortarse el pelo a media melena y llevarlo más rubio y matizado.

Sydney Sweeney en los Variety Power of Women con un naked dress plateado | Reuters

Pero, sin duda, el vestido que más está dando de qué hablar ha sido el naked dress que ha llevado en la alfombra roja del evento Variety Power of Women: Los Ángeles.

Para la ocasión, Sweeney se ha decantado por un vestido de malla metálica plateado y transparente que resaltaba su cintura con un corpiño. Aunque, la parte más llamativa era la del pecho donde empezaba un drapeado y se podía apreciar que no llevaba sujetador.

Sydney Sweeney en los Variety Power of Women con un naked dress plateado | Reuters

En el evento la actriz de Euphoria se ha cruzado con otras grandes actrices como: Sharon Stone, Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes o Kate Hudson.

Sydney Sweeney en los Variety Power of Women con un naked dress plateado | Reuters

La intérprete fue una de las encargadas en dar un discurso y centró sus palabras en Christy Martin, la boxeadora a la que da vida en su nueva película:

"No soy luchadora, pero me reconocí en Christy. Sé lo que se siente al ser subestimada, que te definan antes de que tengas la oportunidad de definirte a ti misma. Sé lo que se siente al tener que demostrar que mereces estar aquí, ser vista, ser tomada en serio. Todos tenemos nuestra propia lucha. Y Christy nos recuerda que la fuerza no siempre se manifiesta con gestos ostentosos; a veces se trata simplemente de levantarse una y otra vez, sin importar quién esté mirando. Interpretarla me enseñó que sobrevivir no es el final de la historia, sino el comienzo de recuperarla".