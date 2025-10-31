El motivo por el que Ana de Armas habría roto con Tom Cruise y ha "humillado" al actor: "No lo puede comprender"

La actriz cubano-española Ana de Armas habría decidido dar por concluido su noviazgo con Tom Cruise, después de 9 meses de un romance, tras conocerse en el rodaje de la película Deeper, donde son coprotagonistas.

El motivo principal, según ha revelado una fuente, habría sido el ritmo desbordante que adquirió la relación: "Fue más una decisión de Ana porque las cosas iban muy rápido", ha comentado a Us Weekly.

"Empezó a sentirse un poco incómoda con la velocidad a la que iban", añadía la fuente.

Aunque el desenlace sentimental de la pareja signifique una pausa en su vínculo romántico, la química fue real, ya que según la fuente "comenzó como un profundo respeto profesional, y luego se encendió".

"Tom estaba completamente cautivado por Ana", ha señalado.

Respecto a Ana, según contaba otra fuente: "Todavía le gusta mucho y tienen una conexión. Verán cómo van las cosas en el futuro". El medio recoge que a la actriz le parecía "divertido estar con él".

Y añade que De Armas estaría deprimida y decepcionada por cómo ha acabado la relación con Cruise, aunque "sabe que va a estar bien".

Sin embargo, según cuenta otra fuente, el actor se habría sentido humillado por que Ana no se sintiese de la misma manera que él: "Tom le está diciendo a la gente que Ana no estaba a laaltura de sus estándares y que él fue quien terminó la relación".

"Es un cambio radical respecto a cómo hablaba de ella hace apenas unas semanas, cuando era perfecta y la consideraba la chica ideal, la que caminaba sobre el agua", puntualiza el medio National Enquirer.

"La verdad es que Tom no se lo esperaba, y no puede comprender que Ana no lo quisiera como compañero de vida", añadieron.

Y, termina diciendo que, el actor se había quedado "humillado" y ha tenido que "afrontar su gran temor de que, de alguna manera, no es apto para tener citas".

De momento, la película en la que surgió la chispa entre ellos ha parado la producción por desacuerdos presupuestarios, según informa Movie Web.