Sydney Sweenye, muy criticada y tachada de "hipócrita" por su polémico vestido transparente

Sin duda Sydney Sweeney sabe cómo generar expectacióny, a veces, polémica. Y es que, ya va siendo habitual que la actriz de Euphoria se vea cada vez de forma más asidua en el centro de las críticas.

Así, si hace unos meseslo era por protagonizar una campaña de pantalones vaqueros, ahora ha sido por un cuestionado look que ha dejado a todo el mundo en shock.

Sydney eligió para acudir al evento Power Of Women de Variety en el Beverly Hills Hotel un vestido transparente que dejaba poco a la imaginación y donde sus pechos cobraban un gran protagonismo.

Sydney Sweeney en los Variety Power of Women con un naked dress plateado | Reuters

Desde que empezó su carrera la actriz ha sido objetivada en más de una ocasión, algo de lo que ella misma se quejó. Incluso en el discurso que ofreció en el evento dijo: "Sé lo que se siente al ser subestimada, que te definan antes de que tengas la oportunidad de definirte a ti misma. Sé lo que se siente al tener que demostrar que mereces estar aquí, ser vista, ser tomada en serio".

Las reacciones a su look y sus palabras no se han hecho esperar y muchos son los que han criticado a Sydney Sweeney tras esta aparición llamándola "hipócrita":

"Después de que dijera que no le gustaba que la gente la definiera, apareció en un evento con un vestido transparente que dejaba al descubierto sus pechos, demostrando que la gente tenía razón cuando la definieron".

"Está literalmente en el podio de Power of Women hablando de cómo la subestiman, con un vestido que deja al descubierto su cuerpo más que su mensaje. ¿Cómo se supone que vamos a prestar atención a sus palabras cuando lo primero que se muestra es su pecho?".

"Subestimada, definida por otros, teniendo que demostrar tu existencia… Chica, no eres una persona marginada. Eres una actriz famosa con rasgos arios que nunca ha sufrido discriminación".

"¿Cómo empodera este estilismo…?".

"No hay nada empoderador en que ella muestre su cuerpo para ser objetivado, algo de lo que se ha quejado".

"Un vestido precioso, aunque la ocasión no era la adecuada".

Más allá de las polémicas la carrera de Sydney Sweeney está en pleno ascenso y no para de trabajar. Tras el éxito de Euphoria o la temporada 1 de The White Lotus, la actriz se ha convertido en un reclamo indispensable y ya cuenta con grandes producciones a sus espaldas.

Actualmente está promocionando Christy, donde encarna a una boxeadora para que la sufrió una transformación física brutal. Y, además, tiene previsto el estreno de La criada, la película basada en el best seller del mismo nombre.