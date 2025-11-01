El mítico actor que interpretaba a Freddy Krueger, Robert Englund, recibe su estrella en el paseo de la fama en Halloween

Pesadilla en Elm Street se estrenó en 1984 y estuvo dirigida por el maestro del terror Wes Craven. En ella apareció por primera vez el personaje de Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund, a quién daría vida en siete secuelas después e incluso una serie, debido al éxito de la franquicia.

Freddy Krueger fue sin duda el protagonista de muchas pesadillas, ahora su intérprete, el actor Robert Englund, ha sido reconocido con una estrella de la fama en el famoso paseo de Hollywood. Cómo no podía ser de otra forma, al actor se la han otorgado en uno de los días más terroríficos del año, es de decir, el 31 de octubre, la noche que se celebra Halloween.

Robert Englund recibe su estrella en el paseo de la fama | Gtres

Numerosos fan acompañaron al actor a destapar su estrella, en un acto donde agradeció a todos aquellos que han apoyado su carrera en los últimos 50 años, donde además de las famosas películas que le lanzaron a la fama también ha aparecido en series como Stranger Things o Los Goldbergs, según informaba Entertaiment Weekly.

El actor estuvo acompañado por Heather Langenkamp, quién interpretaba a Nancy Thompson en la famosa franquicia de Pesadilla en Elm Street alabando el profesionalismo del actor homenajeado.