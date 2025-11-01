HALLOWEEN 2025
Elsa Pataky celebra Halloween junto a sus hijos disfrazada de este emblemático personaje
La actriz Elsa Pataky ha compartido en la red social Instagram unas fotografías de ella, sus hijos y amigos celebrando Halloween. La actriz ha elegido un curioso disfraz para celebrarlo.
Aunque esta vez parece que Chris Hemsworth no ha acompañado a su familia en el típico día del truco o trato, la actriz Elsa Pataky junto a sus hijos y amigos han disfrutado de esta jornada de dulces y disfraces.
La actriz compartía a través de cuenta de Instagram unas imágenes donde aparece caracterizada del mítico personaje de Tim Burton, Beetlejuice, junto a unos amigos. Sus hijos este año parece que no han querido disfrazarse y tan solo se han puesto algún complemento, un gorro que simulaba una zanahoria.
Tras pasar el día con amigos en lo que parecía una fiesta de disfraces, acabaron la noche disfrutando de las atracciones en un parque temático ambientado en la noche más terrorífica del año.
Así que con estas palabras la actriz deseaba un buen Halloween a sus seguidores: "Rallas, fantasmas y un poco de travesura - justo como Beetlejuice lo querría- ¡Feliz Halloween!!
