La generosa donación de Johnny Depp a uno de los pueblos afectados por la dana en Valencia

El actor estadounidense Johnny Depp ha donado 65.000 dólares (56.282 euros) al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa (Valencia), que fue arrasado por la dana del 29 de octubre de 2024 y que usará este dinero para acondicionar un nuevo local como sede.

Así lo ha contado a EFE su presidente, Jesús Mateo, quien ha recordado que su sede fue "totalmente destruida" por la dana. "Nos destrozó absolutamente, lo perdimos todo: sede, archivos, instrumentos..." y ha señalado que la donación ha llegado "un poco por casualidad".

Ha recordado que David, el informático que les llevaba la escuela y la banda, se imaginó cómo les había afectado la dana porque estaban en un sótano y le dijo que les iba a intentar tramitar una ayuda porque estaba en contacto con la Fundación de Johnny Depp, y "así empezó el tema".

"Ha sido posible gracias a la intermediación de su amigo Juan Luis Hortelano", ha detallado y ha explicado que para hacer la petición les requirieron mucha documentación, que fueron entregando y al final ha sido una empresa de Estados Unidos la que tramita todas las donaciones.

"Ayer mismo -por este miércoles- me llama y me dice que le han confirmado que tramitaban ya la transferencia aunque nos han dicho que por lo menos puede tardar unos quince días", ha revelado.

Según Mateo, ahora ensayan en el patio de butacas del auditorio municipal, "también afectado y sin butacas", y la escuela está provisionalmente en la parte superior de la iglesia, donde tenían el sótano de la sede.

"Con las donaciones que hemos ido recaudando pudimos comprar un local para la sede y necesitamos el dinero para acondicionarla, porque hay que insonorizarla y adaptarla y eso cuesta mucho dinero", subraya para resaltar que siguen recaudando fondos para ello y la donación de Depp ayudará.

El destino de esos 56.000 euros será la adaptación de una planta baja adquirida por el CIM de Massanasa como nueva sede social ya que la que tenían quedó "totalmente destruida" por la dana.

El CIM recuerda en su cuenta de Instagram que tres días después de las inundaciones, durante una visita a España, el actor estadounidense ya mostró su apoyo a los afectados por la dana y destacó "la resistencia y la fuerza del pueblo español".

Johnny Depp en el Festival de Cine de San Sebastián | Gtres

En su visita al Festival de Cine de San Sebastián, el actor insistió en ello y dijo: "Somos una pizca de experiencia comparada con la devastación y las cosas que la gente está pasando".

"Todo nuestro corazón está con el pueblo de España. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de alguna manera", concluyó el protagonista de la saga de películas 'Piratas del Caribe'.