Sandra Bullock y Nicole Kidman confiesan que "sus pechos y su sentido del humor" siguen intactos tras 30 años de amistad

Muchas cosas han cambiado en Hollywood desde que Sandra Bullock y Nicole Kidman coincidieron por primera vez hace tres décadas, pero hay aspectos fundamentales que permanecen inalterables entre ellas.

Con motivo del estreno en Estados Unidos de Prácticamente magia 2, celebrado en el Director's Village de Los Ángeles, la pareja de actrices ha vuelto a demostrar la enorme complicidad que las une al reflexionar sobre el paso del tiempo y su duradera amistad.

Durante la presentación, Bullock ha hecho alarde a PEOPLE de su característico tono humorístico para bromear sobre su físico y el de Kidman al echar la vista atrás a 1998: "Nuestros pechos. Siguen en el mismo sitio", bromeaba la ganadora del Oscar, añadiendo entre risas que se trata de algo "increíble".

Nicole Kidman y Sandra Bullock | Reuters

Por su parte, la protagonista de Moulin Rouge quiso sumar a la lista de coincidencias que su "sentido del humor" también permanece intacto con los años, a lo que Bullock remató con ironía apuntando que conservan un "poco humor".

Las dos estrellas, que vuelven a dar vida a las hermanas mágicas Sally y Gillian Owens en esta esperada secuela, también quisieron compartir su filosofía sobre dar consejos a los demás, dado que sus personajes en pantalla son conocidos por compartir su sabiduría: "Intento no dar consejos. Si alguien me pide información, con gusto la comparto, pero intento no dar consejos hasta que alguien me pregunte: '¿Qué opinas?'... Yo simplemente me quedo callada", confesó Bullock.

Nicole Kidman y Sandra Bullock en Prácticamente Magia | Cordon Press

Una postura respaldada al instante por Kidman, quien aseguró que "muchas veces la gente no quiere consejos. Simplemente quieren desahogarse o hablar".

Esta reaparición supone además el esperado regreso de Sandra Bullock a la gran pantalla tras un retiro voluntario debido a la pérdida de su pareja, Bryan Randall, fallecido en agosto de 2023 después de lidiar durante tres años contra la ELA.