El mágico tatuaje de Sandra Bullock que ha dejado ver y tiene este importante significado

Sandra Bullock ha deslumbrado en el estreno europeo de Practicamente magia 2, celebrado en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, al lucir su primer tatuaje visible.

La actriz de 62 años, que lució para la ocasión un vestido de Givenchy con escote de hombros descubiertos y estampado de leopardo, mostró en la parte posterior de su hombro izquierdo un discreto diseño en cursiva en el que se leen las letras "LB" acompañadas por el número "2".

Medios como el Daily Mail confirman que se trata de un tatuaje a modo de homenaje para sus hijos.

Además, su representante confirmó también el significado a la revista PEOPLE: "El tatuaje, LB2, es un homenaje a sus hijos: Louis [16] y Laila [12] Bullock".

Durante el evento, la protagonista de la esperada secuela relacionó a PEOPLE el carácter protector de su personaje, Sally Owens, con su propia experiencia al frente de su familia: "El miedo a lo que yo considero normal, esa soy yo hasta la médula. Y mis hijos os dirán lo mismo".

Esta reaparición pública supone también el regreso de la intérprete a las alfombras rojas tras haber dedicado los últimos años a cuidar de su familia tras el trágico fallecimiento de su pareja, el modelo y fotógrafo Bryan Randall, quien murió en agosto de 2023 a los 57 años tras haber lidiado durante tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).