Nicole Kidman reaparece con "menos bótox" y muy elogiada por su aspecto "más natural"

La actriz Nicole Kidman vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, pero esta vez por la gran cantidad de elogios recibidos por su público.

La actriz australiana acudió al programa The One Show de la BBC junto a su compañera de reparto Sandra Bullock para promocionar la esperada secuela Prácticamente magia 2.

Durante la entrevista, la intérprete se mostró relajada y sonriente de oreja a oreja mientras conversaba animadamente sobre su amor por los gatos, luciendo unas facciones notablemente más suaves a las que sus seguidores estaban acostumbrados a ver en pantalla.

La imagen de la estrella de Hollywood no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde multitud de fans destacaron su apariencia fresca y expresiva.

Entre las reacciones más compartidas, varios usuarios celebraron su decisión de apostar por un rostro con menor rigidez: "¡Por fin se nota algo de movimiento alrededor de sus ojos y frente! Mucho mejor".

Nicole Kidman | Reuters

En la misma línea, otros seguidores añadían halagos como "Nicole se ve muy bien. Más natural... se ve preciosa", "¡Se ve absolutamente deslumbrante! ¡Menos bótox, totalmente merecido!" o "Nicole está un poco más natural... ¡Por fin!".

Este renovado aspecto llega en pleno tour promocional internacional de la secuela del clásico de culto de 1998, coprotagonizada junto a Sandra Bullock, que se estrena el próximo 11 de septiembre.