Richard Gere celebra sus 77 años rodeado de su familia española y su hijo de 6 ya está altísimo

Richard Gere, quien actualmente se encuentra en una época de gran actividad laboral, ha soplado las velas de su 77º cumpleaños rodeado del cariño de su familia y seres queridos.

Su esposa, la activista y publicista española Alejandra Silva, de 43 años, ha sido la encargada de felicitar públicamente al icónico actor compartiendo una tierna imagen familiar en sus redes sociales para conmemorar esta fecha tan señalada tras ocho años de matrimonio.

"No hay nadie con quien prefiera pasar mi vida, feliz cumpleaños, te quiero, te queremos", escribió en la descripción de la publicación en Instagram junto a varias fotografías donde ambos aparecen abrazados cariñosamente y luciendo divertidos gorros de fiesta.

En la celebración también estuvo presente su hijo James, de seis años, quien aparece en las imágenes al deslizar la galería corriendo hacia la pareja para sumarse al abrazo grupal, mientras que el mayor del matrimonio, Alexander de siete años, no apareció en el álbum de fotos.

El propio actor republicó la imagen en sus historias expresando un rotundo "Te quiero", aunque no tardó en redirigir la atención mediática hacia una causa solidaria agregando: "Pero mi corazón también está en Nepal", pidiendo apoyo tras las devastadoras inundaciones.

La pareja, que pasó por el altar en abril de 2018 y tuvo a sus dos hijos en común en febrero de 2019 y abril de 2020 respectivamente, suma así un nuevo motivo de celebración.