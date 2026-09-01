La hija mayor de Blake Lively ha heredado el pelazo rubio y ondulado de la actriz: Su viva imagen

Blake Lively y Ryan Reynolds han vuelto a dejarse ver en público por primera vez tras hacerse pública la resolución judicial sobre su amarga batalla legal con Justin Baldoni.

La actriz de 39 años disfrutó de un paseo familiar por las calles de Nueva York acompañada por el protagonista de Deadpool, su hermana Robyn y su hija mayor, James de 11 años, quien llamó especialmente la atención al comprobar que ha heredado el pelazo de su madre. Una melena rubia y larga ondulada que tanto caracteriza a la actriz de Gossip Girl.

Para la ocasión, Lively lucía un peto marrón y paseaba junto a su hija agarrada de su brazo. Por otro lado Robyn, vestida con un atuendo double denim, caminaba detrás de la estrella mientras charlaba con Reynolds.

Durante la caminata, en la que Lively esbozó alguna sonrisa por momentos, la expresión de Reynolds se mantuvo más estoica, dejando ver de nuevo una imagen de unidad ante los medios de comunicación.

Esta reaparición pública se produce apenas unos días después de que un juez de Nueva York dictaminara que la protagonista de It Ends With Us solo recibirá una pequeña fracción de los gastos legales que pretendía recuperar tras ser demandada por Baldoni.

Según documentos obtenidos por Daily Mail, de los 8 millones de dólares que la actriz exigía para cubrir el gasto de sus abogados tras defenderse de una demanda por difamación valorada en 400 millones, el tribunal únicamente le ha concedido el 5%, fijando la suma final en 400.000 dólares.

Meses atrás, el mismo magistrado desestimó la mayor parte de las acusaciones por acoso sexual que Lively había presentado contra Baldoni, proceso que ambas partes terminaron cerrando mediante un acuerdo extrajudicial en el que no se fijó ningún tipo de compensación económica.