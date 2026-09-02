Las Kardashian estarían "preocupadas" de que Kendall Jenner esté pagando todos los lujos a Jacob Elordi: La familia responde

Kendall Jenner y Jacob Elordi se han consolidado como una de las parejas más mediáticas del año desde que fueron vistos juntos por primera vez a principios de año.

Sin embargo, su intenso romance (repleto de escapadas a Londres, Hawái y Australia) ha comenzado a generar ciertas tensiones en el entorno de la supermodelo.

Según ha revelado una fuente cercana al Daily Mail, la familia Kardashian se muestra "preocupada" por la velocidad a la que avanza la relación y por el gran desembolso económico que implica su estilo de vida. Las alarmas dentro de la familia habrían saltado debido a "los costosos viajes, hoteles de lujo y aviones privados".

Jacob Elordi y Kendall Jenner en Tokio | Instagram Udon Shin

La citada fuente afirma que es la propia Kendall, quien estaría asumiendo la totalidad de estos gastos mientras que el actor, no estaría contribuyendo económicamente a dichas vacaciones.

Las sospechas habrían calado especialmente en sus hermanas: "Khloé ha sufrido muchas decepciones amorosas. Es decir, fijaos en lo que Lamar y Tristan le hicieron, así que es comprensible que desconfíe de los hombres. No quiere asustar a Kendall, solo le ha dicho a su hermana que esté atenta", señala el informante.

Ante el revuelo causado por estas acusaciones, Brody Jenner, hermano de Kendall e hijo de Caitlyn Jenner, ha decidido salir al paso para defender la independencia y madurez de su hermana en sus decisiones personales.

Cuando The Spill Room compartió en Instagram los rumores sobre la situación de la pareja, Brody comentó para desmentirlos: "Puedo confirmar que esto es clickbait".

A pesar de las notables diferencias patrimoniales (la fortuna de la modelo ronda los 60 millones de dólares gracias a sus desfiles, su marca 818 Tequila y el reality familiar, frente a los 4 millones de dólares en los que se valora la cuenta del nominado al Oscar), Elordi atraviesa el momento más fructífero de su carrera cinematográfica.