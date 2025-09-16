FIN DE LAS GRABACIONES
Nicole Kidman comparte este precioso vídeo con Sandra Bullock tras el final del rodaje de Prácticamente magia 2
El rodaje de Prácticamente magia 2 ha terminado y Nicole Kidman ha publicado un bonito vídeo junto a Sandra Bullock para anunciarlo.
Fue a mediados de julio cuando Nicole Kidman compartía un post en Instagram donde anunciaba que el rodaje de Prácticamente magia 2 había comenzado.
Ahora, 2 meses después, la actriz de Moulin Rouge ha hecho lo mismo para compartir con sus seguidores que las grabaciones ya han terminado:
¡Con esto terminamos #PracticalMagic2! Gracias al elenco y al equipo por toda su magia", escribe.
Se trata de un bonito vídeo donde se puede ver a Nicole Kidman y Sandra Bullock caminando a lo lejos por un prado mientras los rayos de sol las iluminan.
Sin duda una estampa idílica que ha emocionado a todos los fans de la película quienes han dejado muchos comentarios en la publicación diciendo que "no pueden esperar" para verlas de nuevo en la gran pantalla.
Así, tras la cinta original de 1998, Kidman y Bullock vuelven a meterse en la piel de las brujas y hermanas Gillian y Sally Owens.
Los rostros principales vuelven en esta secuela, aunque hay un nombre que no estará, el de Evan Rachel Wood. La actriz interpretó a una de las hijas de Sandra Bullock en la película de los 90 pero en esta ocasión serán Joey King o Lee Pace, quienes las interpreten.
