Nicole Kidman comparte este precioso vídeo con Sandra Bullock tras el final del rodaje de Prácticamente magia 2

Fue a mediados de julio cuando Nicole Kidman compartía un post en Instagram donde anunciaba que el rodaje de Prácticamente magia 2 había comenzado.

Ahora, 2 meses después, la actriz de Moulin Rouge ha hecho lo mismo para compartir con sus seguidores que las grabaciones ya han terminado:

¡Con esto terminamos #PracticalMagic2! Gracias al elenco y al equipo por toda su magia", escribe.

Se trata de un bonito vídeo donde se puede ver a Nicole Kidman y Sandra Bullock caminando a lo lejos por un prado mientras los rayos de sol las iluminan.

Sin duda una estampa idílica que ha emocionado a todos los fans de la película quienes han dejado muchos comentarios en la publicación diciendo que "no pueden esperar" para verlas de nuevo en la gran pantalla.

Nicole Kidman y Sandra Bullock en Prácticamente Magia | Cordon Press

Así, tras la cinta original de 1998, Kidman y Bullock vuelven a meterse en la piel de las brujas y hermanas Gillian y Sally Owens.

Los rostros principales vuelven en esta secuela, aunque hay un nombre que no estará, el de Evan Rachel Wood. La actriz interpretó a una de las hijas de Sandra Bullock en la película de los 90 pero en esta ocasión serán Joey King o Lee Pace, quienes las interpreten.