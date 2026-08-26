La decisión de la hija de Bruce Willis, Rumer, ante el riesgo de heredar la demencia de su padre: "Es aterrador obtener respuestas"

La demencia frontotemporal que padece Bruce Willis no solo ha cambiado la vida del actor, sino también la forma en la que sus hijas afrontan su propia salud. Rumer Willis, la mayor de las cinco, ha reconocido que ha decidido someterse a pruebas genéticas para conocer su riesgo de desarrollar determinadas enfermedades.

La actriz de 38 años ha hablado con People con motivo de su colaboración con una plataforma de salud que realiza diferentes análisis médicos. Entre ellos se encuentra una prueba del gen APOE, que puede mostrar una mayor predisposición a desarrollar alzhéimer.

"A veces es aterrador obtener respuestas", ha reconocido Rumer. "Obviamente, hay cuestiones genéticas en mi familia. No solo demencia; también he tenido familiares que han padecido cáncer de mama y otras enfermedades".

Bruce Willis, Rumer Willis y Demi Moore | Getty

Aunque enfrentarse a los posibles resultados le produce miedo, la hija de Bruce Willis y Demi Moore considera que conocerlos puede ayudarla a anticiparse. "Creo que cuando tienes información, tienes poder. Suena muy a SpiderMan, pero cuando podemos ver que quizá tenemos una mayor predisposición a algo, podemos empezar a trabajar activamente para reducir la inflamación del cuerpo o cuidar la salud del corazón", ha explicado.

Rumer asegura que ya prestaba atención a su salud cerebral, intestinal y reproductiva antes de que su padre recibiera el diagnóstico. Sin embargo, la enfermedad del actor ha reforzado su decisión de adoptar medidas preventivas.

"Creo que la salud es una de esas cosas que damos por sentadas hasta que dejamos de tenerla”, ha reflexionado. Entre los pequeños cambios que ha incorporado se encuentran tomar suplementos, dejar de utilizar perfumes y cocinar más en casa.

Su principal motivación es poder acompañar durante muchos años a su hija Louetta, nacida en 2023. "Una de las cosas más importantes para mí es saber que las decisiones que tomo tienen un efecto no solo sobre mí, sino también sobre mi hija y sobre mi capacidad para estar a su lado el mayor tiempo posible".

Bruce Willis se retiró de la interpretación en 2022 tras ser diagnosticado de afasia. Un año después, su familia confirmó que el actor padecía demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta principalmente al comportamiento, la personalidad y el lenguaje.