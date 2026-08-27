Sandra Bullock y Nicole Kidman recuerdan a Dolly Parton en la premiere de Prácticamente Magia 2: "No habrá nadie como ella"

Prácticamente Magia 2 se estrena en cines el próximo 11 de septiembre donde volveremos a ver a Sandra Bullock y Nicole Kidman encarnar a las hermanas Owens casi 30 años después de la primera película.

La premiere de la cinta en Londres ha coincidido con la triste muerte de Dolly Parton y sus actrices protagonistas han dedicado unas bonitas palabras a la memoria de la gran artista desde la alfombra roja.

Así, Sandra Bullock ha dicho: "Dios mío. Trabajé con Dolly. Trabajé con Dolly. Ella era tantas cosas, y todos están honrando su parte más exquisita. Pero era alguien totalmente subestimada. Y solo ahora, en su ausencia, todos nos damos cuenta de lo brillante que era y de cuánto la necesitamos. Y no queda nadie como ella. Así que espero que, tras su partida, deje un legado enorme. La responsabilidad de cómo actuar y ser como seres humanos. Y creo que lo hará. Creo que lo hará. Está flotando. Está flotando".

Mientras que Nicole Kidman ha comentado: "La conocíamos. Yo la conocía. Era una luz. Dolly era una luz. Era única. Y no habrá nadie como ella. Nunca la ha habido y probablemente nunca la habrá. Así que todos nos inclinamos y la honramos. Y como ella hubiera querido, la sostenemos en la luz más extraordinaria, con un amor absoluto. Era el amor personificado. Así que... te amamos, Dolly. Sí".