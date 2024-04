Sam Taylor-Johnson habla de la "fascinación" por su matrimonio con Aaron Taylor-Johnson, 24 años más joven: "La gente quiere entender cosas que no pueden"

Sam Taylor-Johnson, de 57 años, es directora de Hollywood con títulos tan relevantes como Cincuenta sombras de Grey, aunque su rodaje fue un momento muy difícil para ella.

Cuando estaba preparando la película de los Beatles, Nowhere Boy, conoció a Aaron Taylor-Johnson, que tenía alrededor de 18 años. Poco tiempo después, eran una pareja y en un año se casaron y embarazaron de su primera hija. Ella tenía 42.

Sam Taylor-Johnson y Aaron Taylor-Johnson | Cordon Press

Sam se ha sincerado ahora sobre la diferencia de 24 años en su matrimonio, su vida junto a Aaron Taylor-Johnson y cómo se ha enfrentado a las críticas y curiosidad que genera su matrimonio.

"Supongo que ese interés fue más cuando empezamos, que ahora hace 14 años, al principio, fue bastante intenso", reconoce en This Cultural Life, de BBC Radio.

"Y ese tipo de fascinación, porque él es más joven que yo, ya sabes, realmente no podíamos ni llegar a comprender la fascinación. Pero supongo que ahora se ha disipado un poco. Pero sí, supongo que la gente quiere entender cosas que no pueden", reflexiona. No obstante, recientemente la polémica se ha reavivado a raíz de que Aaron fuese señalado como el posible nuevo James Bond, atrayendo la atención de muchos usuarios que se sorprendieron al descubrir de su vida familiar (tienen cuatro hijas, dos de su matrimonio anterior).

"Quieren soltar cosas ignorantes cuando no pueden ni comprender que una historia de amor no encaje en una etiqueta determinada", añade Sam, protectora con su familia.

En 2022 la pareja celebró su 10º aniversario por todo lo alto y cada día demuestran que siguen felices juntos. "El amor lo conquista todo", escribía Sam en sus fotos, misma frase que utilizaba hace unos días para responder a las críticas.