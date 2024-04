Sam Taylor-Johnson se confiesa sobre su "dura" experiencia en Cincuenta sombras de Grey y las peleas con la autora: "Me costó 4 años recuperarme"

La saga Cincuenta sombras es una de las más taquilleras del cine y lanzó las carreras de Dakota Johnson y Jamie Dornan. Pero también fue clave para la directora del primer film, Sam Taylor-Johnson.

La cineasta firmó con Cincuenta sombras de Grey su primera gran producción, aunque la experiencia fue muy conflictiva, como se supo después públicamente, debido a sus choques con la autora de los libros, E.L. James.

Autora y directora pelearon constantemente por decisiones creativas, y ahora Sam, que presenta su nueva película, Back to Black sobre Amy Winehouse (como puedes ver arriba) se ha sincerado sobre aquella etapa y cómo minó su autoestima.

"Esto era su libro y tenía una visión muy particular de lo que quería ver en la película. Y yo tenía una visión radicalmente opuesta. Y llegamos a donde llegamos. El éxito que tuvo fue genial, pero la experiencia fue dura", confiesa a THR.

"Me costó como cuatro años volver a recuperar mi confianza y compostura. Quería volver a ser una artista que puede tomar sus propias decisiones, responder solo ante mí misma y presentar al mundo algo que YO he creado", explica. Taylor-Jonhson abandonó la saga tras la primera cinta.

Sam Taylor-Johnson, Jamie Dornan, Dakota Johnson y E.L. James | Gtres

"Parece que me gusta elegir películas en las que la gente tiene muchas opiniones sobre el protagonista. Pero supongo que me debe gustar eso y que me atrae ese tipo de caos", reflexiona Sam, recordando que su siguiente film fue también la controvertida A Million Little Pieces, y ahora es Back to Black, sobre la fallecida Amy Winehouse.

E.L. James, por su parte, también habló sobre la polémica que vivieron en The Times.

"Fue una experiencia complicada. Hubiera hecho muchas cosas de forma diferente. Tuve mucho más proceso creativo en la segunda y tercera película, trabajando con alguien que tuviera visión y dinamismo y que aceptaba el material original", dijo tajante. El resto de películas de Cincuenta sombras fueron dirigidas por James Foley.

Sam Taylor-Johnson y Aaron Taylor-Johnson de premiere | Getty

Sam Taylor-Johnson protagoniza además titulares recientemente por su matrimonio con Aaron Taylor-Johnson, que desde que fue señalado como el posible nuevo James Bond ha hecho que muchos descubran su relación y la diferencia de 24 años de edad que les separa.