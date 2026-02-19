Sale a la luz el vídeo de Sophie Turner y Kit Harington con arcadas tras besarse en su próxima película

Las vidas de Sophie Turner y Kit Harington cambiaron para siempre cuando, en 2011, se estrenó Juego de Tronos. La serie marcó un punto de inflexión en la historia de la televisión y se convirtió automáticamente en una de las mejores producciones jamás realizadas en la pequeña (y cada vez más grande) pantalla.

Por aquel entonces, ambos intérpretes daban vida a Sansa Stark y Jon Snow: dos medio hermanos que, incluso tras revelarse la verdadera identidad del bastardo de Ned, mantuvieron de principio a fin una relación fraternal. Sin embargo, la adaptación de la obra de George R.R. Martin terminó en 2019 y, con ella, tanto Turner como Harington tuvieron que buscar su nuevo lugar en la industria.

Sophie Turner y Kit Harington, Sansa Stark y Jon Snow en 'Juego de Tronos' | HBO

Ahora, casi 7 años después del final de Juego de Tronos, el destino ha vuelto a unir a los actores en un nuevo proyecto. No obstante, hay muy poco rastro de esa energía que mostraban en la producción de HBO, convirtiéndose en amantes en esta próxima película. Una relación en la que ninguno de los dos se ha sentido especialmente cómodo.

Tanto Sophie como Kit han contado ya en varias ocasiones "lo raro" que fue tener que besarse en el set de The Dreadful. Y es que, por mucho que pase el tiempo, lo construido hace 15 años no se borra de la noche a la mañana. Una realidad que ha quedado perfectamente plasmada en un vídeo del rodaje publicado por ET.

En la pieza en cuestión se puede ver la reacción de los intérpretes tras besarse apasionadamente. Turner advirtió meses atrás que "tuvieron arcadas" al hacerlo y este vídeo es la prueba definitiva de ello. Unas arcadas que aparentan ser totalmente naturales y que ambos sufren en el acto.

The Dreadful llegará a los cines de Estados Unidos el 20 de febrero en una serie de proyecciones limitadas para, poco después, pasar directamente a plataformas. Momento en el que el público global comprobará si realmente está preparado para que estos dos actores den el salto del amor entre hermanos al amor de pareja.

Eso sí, es importante matizar que, por muchas arcadas que haya, Kit Harington bien conoce la experiencia de besarse con un "familiar" en pantalla. Porque, como los fans de la serie recordarán, el enamoramiento de Jon Snow y Daenerys Targaryen no dejaba de ser entre sobrino y tía, como dictan los cánones de la Casa del Dragón.