James Van Der Beek, quien ha fallecido recientemente a los 48 años, llevaba meses enfrentándose a un delicado estado de salud tras hacer público su diagnóstico de cáncer colorrectal, una enfermedad que lo mantuvo alejado del trabajo y centrado en su entorno más cercano durante la recta final de su vida. En ese contexto íntimo y familiar, la pareja decidió compartir un último gesto simbólico que ahora ha salido a la luz.

Kimberly ha relatado a PEOPLE que la renovación de votos se organizó de manera improvisada: "Lo decidimos con dos días de anticipación", explica, definiendo la ceremonia como: "sencilla, hermosa y conmovedora". Según cuenta: "Nuestros amigos más cercanos nos regalaron anillos nuevos, llenaron nuestra habitación de flores y velas, y renovamos nuestros votos desde la cama".

La ceremonia se celebró en un entorno íntimo, con la presencia de familiares y algunos amigos, entre ellos el músico Poranguí, que puso banda sonora al momento: "Interpretó la música más hermosa", recuerda Kimberly, señalando que cerró el encuentro con Somewhere Over the Rainbow, mientras otros amigos siguieron el momento por Zoom.

Pocos días después, Van Der Beek falleció. Su esposa anunció la noticia en redes sociales y describió cómo fue el final de su vida: "Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia", un mensaje que han repetido varias personas de su entorno que pudieron despedirse de él.

James Van Der Beek con su familia | instagram.com/vanderjames

La renovación de votos se convierte así en uno de los últimos recuerdos compartidos por la pareja, un gesto íntimo que resume la despedida de James Van Der Beek rodeado de los suyos.