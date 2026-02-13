La momia 4, con Brendan Fraser, confirma su fecha de estreno: ¿Quién vuelve en la nueva secuela?

La momia se estrenó en 1999 para reinventar todo el legado que Boris Karloff había construido en la década de los 30. En lugar de abogar por el terror, la cinta de Stephen Sommers recuperaba el espíritu de Indiana Jones y emanaba este estilo propio del cine de aventuras más ochentero.

La película se convirtió automáticamente en todo un éxito y, tan solo dos años después, llegó la secuela con El regreso de la momia. Una segunda parte muy celebrada por los fans que dio a conocer al Rey Escorpión y, con él, a un Dwayne Johnson alejado de la lucha libre.

Sin embargo, a partir de entonces comenzó el principio del fin. El spin-off de El Rey Escorpión y sus cuatro secuelas de serie B, así como la tercera cinta de La momia estrenada 7 años más tarde pusieron a la franquicia en un ataúd del que pocos imaginaban que algún día saldría.

El Rey Escorpión y La Momia. La tumba del emperador Dragón | Universal Pictures

Aunque si algo nos enseñó Imhotep es que los muertos no duermen para siempre. Por eso, tras un reencuentro del cast original en verano, la hipótesis de una cuarta parte comenzó a tomar forma.

Meses después, Brendan Fraserconfirmó que La momia 4 era una realidad y que todo estaba en marcha para que Universal Pictures volviera a lo grande a una de sus sagas más emblemáticas de principios del siglo XXI. Un proyecto que por fin tiene fecha de estreno; pero la espera no será corta.

Tal y como ha confirmado The Hollywood Reporter, la película llegará a los cines en mayo de 2028; coincidiendo con el vigésimo aniversario de la malograda Tumba del emperador Dragón. Esta tercera entrega cometió el error de prescindir de Rachel Weisz y la productora ha aprendido de su pasado; ya que tanto Fraser como Weisz han sido confirmados oficialmente para este nuevo regreso.

Rachel Weisz y Brendan Fraser en La momia | Universal Pictures

Pero, ¿quién más volverá en 2028?

Una de las figuras claves es la de Sean Daniel, que ya produjo la trilogía original junto a su socio, ya fallecido, James Jack. No obstante, de quien no hay noticias es del director original Stephen Sommers que, por el momento, solo tiene un proyecto en el horizonte del que se sabe muy poco: When Worlds Collide. En su defecto, serán Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Scream V y Scream VI) los encargados de dirigir esta secuela.

Del resto del reparto tampoco hay novedades. Aunque es muy probable que recuperen al villano original, encarnado por Arnold Vosloo; así como al carismático John Hannah en el papel de hermano de Evelyn.

Jonathan e Imhotep en La momia | Universal Pictures

La principal duda es si el hijo de los O'Connell, Alex, aparecerá en esta entrega y quién sería el encargado de asumir el rol. El primer actor en darle vida fue el por aquel entonces jovencísimo Freddie Boath, ahora apartado de la industria. Mientras que, en La momia 3, fue Luke Ford el que tomó el testigo; quien sigue encarnando papeles relativamente pequeños en cine y televisión.

Sea como sea, los fans de la saga pueden celebrar este esperado regreso a las arenas de Egipto. Y, por mucho que todavía queden más de dos años para el estreno, la realidad es que son nada en comparación a los 20 que han pasado ya o, por supuesto, a los más de 3.000 que estuvo aguardando Imhotep en su primer letargo.