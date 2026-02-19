Los forenses determinan que el actor de Pulp Fiction Peter Greene murió por una herida de bala

Peter Greene, el actor mayormente conocido por su papel en la icónica Pulp Fiction, fue encontrado sin vida en su vivienda de Manhattan después de que un vecino solicitara una revisión médica al escuchar música sonando en su apartamento durante más de 24 horas.

En un primer momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias de su muerte, que fue confirmada un día después por su representante, Gregg Edwards, mientras familiares, amigos y compañeros de profesión expresaban su pesar por la pérdida del actor.

Peter Greene en Pulp Fiction | Miramax

Según ha determinado la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, la causa de la muerte fue una herida de bala en la axila izquierda que provocó una lesión en la arteria braquial. El informe concluye que el fallecimiento fue un accidente, descartando la idea del suicidio o la intervención de terceras personas, tal y como ha recogido People.

En declaraciones previas tras conocerse la muerte del intérprete, su representante destacó el contraste entre los papeles que solía interpretar y su carácter en la vida real. Gregg Edwards afirmó: "Nadie interpretó a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme".

Peter Greene en La máscara | New Line Cinema

Durante más de tres décadas de carrera, Greene se especializó en personajes antagonistas memorables, como el mafioso Dorian Tyrell en La máscara o Zed en Pulp Fiction, un rol que lo convirtió en uno de los villanos más reconocibles del cine de los 90 gracias a su presencia intimidante en pantalla.

La confirmación de que su muerte fue accidental pone fin a semanas de incertidumbre sobre lo ocurrido con el actor, cuya carrera dejó una huella imborrable en el cine de culto de los años noventa.