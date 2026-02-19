Stellan Skarsgård ha repasado su experiencia junto al fallecido Robin Williams en una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección del clásico de 1997 dirigido por Gus Van Sant, donde ambos compartieron pantalla. El actor explica que, en la intimidad, Williams era "tranquilo, agradable y encantador", capaz de hablar de cualquier cosa, pero que su actitud cambiaba cuando había más gente alrededor.

Según Skarsgård, en esos momentos Williams se animaba emocionalmente como un mecanismo de defensa: "Creo que es algo que aprendió en la escuela. Tenía que ser gracioso para sobrevivir". Una forma de estar en el mundo que, con el tiempo, se convirtió en parte inseparable de su manera de relacionarse y de trabajar.

Robin Williams y Stellan Skarsgård en El indomable Will Hunting | Miramax

Gus Van Sant, que también ha participado en el encuentro, recuerda que Williams solía pedir muchas más tomas de lo habitual: "Robin era el que decía: 'Una más, una más, una más'. A veces hacíamos diez tomas en lugar de tres, porque quería una rápida, una lenta, una alegre, una triste, una divertida y otra no tan divertida". Skarsgård valoró esa forma de trabajar y la describe casi como una necesidad creativa: "Si a Williams se le ocurría un chiste o una idea, tenía que sacarla de dentro".

El actor sueco ha añadido que esa intensidad obligaba a todos los demás intérpretes a adaptarse: "Lo bueno es que hacía tomas muy diferentes entre sí. Algunas eran muy oscuras y otras muy divertidas, y los demás teníamos que aguantar e interpretar distintos tipos de escenas con él". También ha elogiado el trabajo de montaje y dirección para encontrar el equilibrio tonal adecuado con todo ese material.

Robin Williams y Matt Damon en El indomable Will Hunting | Miramax

Las palabras de Skarsgård y Van Sant vuelven a dibujar el retrato de un Robin Williams tan brillante como exigente consigo mismo, un actor que transformó la comedia en refugio y motor creativo, incluso en uno de los dramas más recordados de su carrera.