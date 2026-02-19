Shia LaBeouf, el polémico actor, atraviesa un momento personal especialmente delicado. Recientemente, el intérprete fue detenido de madrugada tras un presunto altercado frente a un local durante el Carnaval en Nueva Orleans y acusado de dos cargos de agresión simple. Tras pasar unas horas bajo custodia en la prisión de la parroquia de Orleans, el actor ha quedado en libertad y, al día siguiente, ha llevado una jornada mucho más tranquila, aunque llamativa para los viandantes de la ciudad.

Durante la tarde del Miércoles de Ceniza, LaBeouf ha sido fotografiado saliendo de su casa para salir a correr sin camiseta por un parque de la ciudad. Más tarde, ha regresado a su domicilio y ha vuelto a salir para visitar varias iglesias católicas con la intención de asistir a los oficios del Miércoles de Ceniza, aunque todas se encontraban cerradas en ese momento.

Tras recorrer distintos templos, el actor se ha dejado ver a las puertas del restaurante mediterráneo Saj, donde ha charlado brevemente con una mujer en la calle antes de entrar a cenar en solitario. Imágenes posteriores lo muestran dentro del local, sentado solo en una mesa.

Este episodio se produce en un contexto personal complejo para LaBeouf. Según fuentes cercanas, el actor se separó el año pasado de Mia Goth, con quien mantenía una relación intermitente desde 2012 y con quien tiene una hija nacida en 2022. Una fuente próxima a la pareja explica a PEOPLE: "Su relación siempre ha sido complicada. No se llevaban bien y tuvieron muchos problemas el año pasado".

Shia LaBeouf y Mia Goth | Getty

La misma fuente señala que fue la propia Goth quien animó a LaBeouf a mudarse de Los Ángeles a Nueva Orleans: "Lo quiere, pero tampoco lo necesita. Es muy independiente. Tiene su propia vida, su propia carrera y su prioridad es su hija". Sobre el vínculo del actor con la pequeña, añade: "Shia adora a su hija y se mantiene en contacto".

La combinación de problemas legales recientes y su ruptura con Mia Goth vuelve a poner a Shia LaBeouf en una etapa de exposición pública que refleja el momento inestable que atraviesa fuera de los focos de Hollywood.