Pedro Pascal ha sido captado por los paparazzi recorriendo el Lower East Side de la ciudad de Nueva York junto al exfutbolista chileno Rafael Olarra, en unas imágenes que no han pasado desapercibidas por la cercanía entre ambos. El actor, que atraviesa uno de los momentos más mediáticos de su carrera, ha aprovechado su estancia en la ciudad para dar un paseo dominical antes de ir a comer.

En las fotografías, recopiladas por TMZ, se puede ver a Pascal y Olarra caminando del brazo mientras hacen algo de turismo por la zona. Ambos han lucido looks invernales y relajados para combatir el frío: el intérprete aparece especialmente abrigado con sudadera con capucha, chaqueta vaquera y un cárdigan grueso, mientras que Olarra ha optado por un abrigo sobre un jersey de cuello redondo gris.

Las imágenes han reavivado la curiosidad sobre la vida personal del actor, tradicionalmente muy discreto con sus relaciones y su intimidad. En el caso de Olarra, su última relación conocida fue con el actor y cantante Luke Evans, con quien rompió en 2021 tras hacer pública su relación en 2019.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho comentarios sobre el paseo ni sobre la naturaleza de su vínculo, que queda, de momento, en el terreno de la especulación.