Rumer Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, vive una situación complicada desde hace un tiempo, altamente agravada por la enfermedad de su padre, quien padece demencia frontotemporal desde hace años.

Ahora, la joven se ha pronunciado después de que una publicación en Instagram sobre su rutina como madre soltera (lavar la ropa, preparar comidas o la hora del baño) generara una oleada de críticas y suposiciones sobre su situación económica. La actriz, de 37 años, es madre de Louetta, de 2 años, fruto de su relación con Derek Richard Thomas, y explica que muchos comentarios partían de una idea equivocada sobre sus ingresos y su independencia.

En su mensaje, Willis ha sido directa: "Tengo cuatro trabajos diferentes para mantener a mi hija. Soy su único sustento. No vivo de un fideicomiso ni recibo dinero de mis padres. La mayoría de las veces no recibo ayuda con ella. Así que, ¿por qué no se detienen antes de juzgar y asumir?".

La actriz también ha querido matizar su postura y reconocer sus privilegios sin restar valor a su situación: "Soy muy consciente de que tengo privilegios en mi vida que mucha gente no tiene, y no los doy por sentado. Sé que hay realidades que nunca experimentaré plenamente, y lo lamento. Pero esta publicación en particular no trataba sobre privilegios ni sobre comparar circunstancias".

Willis añade que no vive pensando en el apoyo familiar como un plan B y que se siente orgullosa de mantenerse a sí misma y a su hija: "Hubo años en los que fui la única proveedora de varias personas, lidiando con el embarazo, el trabajo inconsistente y la incertidumbre que eso conlleva".

Con su mensaje, Rumer Willis quiso dejar claro que su intención no era comparar realidades, sino reivindicar que también afronta responsabilidades y presiones económicas, pidiendo más empatía y menos juicios rápidos en redes sociales.