laSexta presenta el tráiler de Sidosa, el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH producido por Jordi Évole, que se estrenará en cines el 23 de abril
Atresmedia presentará en el Festival de Málaga esta producción original con sus protagonistas.
laSexta lanza el tráiler de Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, Sidosa llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en laSexta.
El documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presentará en Málaga en una proyección especial el próximo 10 de marzo en el 29º Festival de Málaga, una de las citas más prestigiosas y consolidadas del audiovisual español, y contará con la presencia de sus protagonistas.
Una revelación sin precedentes
En Sidosa, el director y actor hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.
Estreno del tráiler y un título para combatir estigmas
El tráiler de Sidosa, que se estrena este miércoles, revela el significado de un título que encierra una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: "igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto maricón, yo quiero apropiarme de sidosa", afirma Casanova con firmeza.
El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.
Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como Salvados, Lo de Évole, Anatomía de… y otros documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.
