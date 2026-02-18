laSexta presenta el tráiler de Sidosa, el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH producido por Jordi Évole, que se estrenará en cines el 23 de abril

laSexta lanza el tráiler de Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, Sidosa llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en laSexta.

El documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presentará en Málaga en una proyección especial el próximo 10 de marzo en el 29º Festival de Málaga, una de las citas más prestigiosas y consolidadas del audiovisual español, y contará con la presencia de sus protagonistas.

Una revelación sin precedentes

En Sidosa, el director y actor hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

Estreno del tráiler y un título para combatir estigmas

El tráiler de Sidosa, que se estrena este miércoles, revela el significado de un título que encierra una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: "igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto maricón, yo quiero apropiarme de sidosa", afirma Casanova con firmeza.

El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como Salvados, Lo de Évole, Anatomía de… y otros documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.