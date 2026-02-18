Pedro Pascal está a punto de despedirse (al menos durante un tiempo) de su papel de Din Djarin en The Mandalorian. Pero no lo hará con una temporada más, sino a lo grande en los cines de todo el mundo. The Mandalorian and Grogu se estrena el 21 de mayo y ni siquiera Martin Scorsese se ha querido perder esta cita en el calendario de Star Wars.

El nuevo tráiler de la cinta ha visto la luz y, con él, se ha revelado el papel que tendrá el director de Taxi Driver. Ahora bien, no esperes verlo con sus emblemáticas gafas ni su sonrisa habitual.

Martin Scorsese | Gtres

Al inicio de la pieza promocional, el mandaloriano más querido por todos (con perdón de Boba Fett), se acerca a un puesto de comida callejera para pedir información sobre los Hutt. Sí, los mismos de la estirpe de Jabba. Allí, le atiende el dueño, muy dispuesto a ayudarlo en un principio; pero igual de dispuesto a bajar su persiana al conocer las intenciones del protagonista.

Es esta criatura a la que da vida Scorsese y, por breve que sea su aparición en la película, es lo suficientemente interesante como para haberse colado en un tráiler de apenas dos minutos.

Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu | Lucasfilm

No es la única estrella de Hollywood que se ha acercado a los estudios de Lucasfilm para dejar su huella en la saga. Daniel Craig se vistió de soldado de la Primera Orden y el mismísimo Tom Cruise aparecerá en la cinta de Ryan Gosling: Star Wars Starfighter.

Y es que ninguna franquicia es tan relevante en la historia del cine como lo es la creación de George Lucas. Con 11 películas a sus espaldas y dos más a punto de ver la luz, la galaxia muy, muy lejana sigue cosechando éxitos tanto en la gran pantalla como en televisión.

¿Ganas de conocer el desenlace de The Mandalorian? Probablemente no tanto como las del genio detrás de El cabo del miedo que, al igual que lo hicieron Matt Damon y Leonardo DiCaprio bajo sus órdenes, se ha "infiltrado" en la producción.