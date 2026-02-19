Zendaya y Tom Holland llevan años siendo una de las parejas más discretas y queridas de Hollywood y, desde que confirmaron su compromiso, la actriz ha hablado en contadas ocasiones sobre su vida personal.

Ahora, en una conversación con Robert Pattinson para la revista Interview, la protagonista de Euphoria ha explicado qué detalles le parecen realmente reveladores cuando se trata de evaluar a alguien en una relación, especialmente dentro de la industria del cine.

Según la actriz: "Algo que nos funciona en el trabajo es cómo tratan a su equipo", dejando claro que para ella es una prueba clave: "Admiro a la gente que es amable con todos, no solo con los actores, directores o productores. Algo muy revelador es cómo se siente un equipo con un actor en particular, porque pueden ver cómo es la gente cuando las cámaras no están grabando".

Zendaya también ha coincidido con Pattinson en que la forma en la que alguien trata a los animales dice mucho de su carácter: "Sin duda me pelearía por mi perro", bromea, antes de añadir: "Los perros saben juzgar el carácter".

Aun así, la actriz matiza que las relaciones no siempre se pueden reducir a reglas rígidas: "Las personas son complejas y cometen errores. Existen diferencias culturales", explica, aunque reconoce que hay límites claros: "Pero también hay cosas que son como: 'Bueno, eso es grosero. Eso es cruel'. Y también existe lo contrario".

Tom Holland y Zendaya | Gtres

Como ha resumido ella misma, el tiempo es clave para conocer de verdad a alguien: "Puedes conocer a alguien durante mucho tiempo y que cambie, o puedes conocerlo a un nivel más profundo y decir: '¡Guau! No había visto esa faceta tuya'".

Lejos de idealizar las relaciones, Zendaya apuesta por fijarse en los gestos cotidianos y en el trato a los demás, una visión madura que llega justo cuando inicia una nueva etapa junto a Tom Holland.