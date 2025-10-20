Todas las mentiras en Monstruo: La historia de Ed Gein, ¿qué ocurrió realmente?

La antología Monstruo nunca se ha caracterizado por ser especialmente fiel a los acontecimientos reales que se cuentan en la ficción. Y quizás esta sea una de las claves de su éxito: depender más de la fuerza narrativa que pide la trama que los hechos que efectivamente sucedieron.

Sin embargo, con la adaptación de Ed Gein en su tercera temporada, la serie se aleja notoriamente de todo lo que rodeaba a este criminal de los años 50. Tanto es así que Ryan Murphy sufrió una ola de críticas por ello.

Entonces, ¿cuánto de lo que se ve en Monstruo: La historia de Ed Gein sucedió realmente? ¿Cuánto inventan los guionistas? Porque, si bien ciertas escenas pueden formar parte de la esquizofrenia del protagonista, la cual ahora también se ha visto puesta en duda, otras claramente tienen la intención de mostrarse como sucesos que acontecieron más allá de la mente de Ed Gein.

Ed Gein solo mató a dos personas

Bernice Worden y Mary Hogan son las dos únicas víctimas confirmadas por Ed Gein. Ninguna de las dos tienen la personalidad que reflejan en la serie; sin embargo, sí murieron a manos del asesino.

En su defecto, durante el desarrollo de la temporada, el personaje de Charlie Hunnam acaba con la vida de hasta tres personas más. Una niñera y dos excursionistas que, a pesar de desaparecer por aquel entonces, jamás se lograron conectar con Ed Gein.

El comic de Ilse Koch no existió

Ilse Koch en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Los actos terribles de Ilse Koch, apodada La Zorra de Buchenwald, hicieron estremecer el mundo. Si bien cuando se registró la casa de Gein se encontraron recortes de periódico y revistas Pulp con violencia gráfica, el cómic que lo inspira en la serie no estaba en su vivienda.

Es más, el cómic en cuestión jamás existió. Se trata de una recreación dramática de las fuentes de inspiración que lo llevaron a cometer los crímenes; pero, como tal, esta publicación es completamente falsa.

Adeline Watkins no era su pareja ni una asesina

Suzanna Son como Adeline Watkins en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Adeline Watkins ocupó los medios de comunicación tras el arresto de Ed Gein. Si bien en primer lugar afirmó que salía con el asesino, más tarde se retractó para afirmar que solo "eran amigos".

Asimismo, Watkins comentó que "hablaban de todos los asesinatos de los que oían hablar". No obstante, nunca se le pudo relacionar con ninguno de los crímenes, ni tan siquiera que tuviera constancia de lo que sucedía en la residencia de los Gein.

La motosierra jamás fue el arma homicida

La serie pretende homenajear todas las películas que inspiró este asesino, incluyendo Psicosis, La Matanza de Texas y El silencio de los corderos. Sin embargo, es en el episodio de cómo se creó la película de Leatherface, donde todo parece salirse del tiesto.

En este capítulo, Ed Gein mata a los dos excursionistas que nunca fueron encontrados y lo hace con una motosierra en la mano al más puro estilo texano. Pero él no utilizó esta herramienta en sus asesinatos ni demostró un fetichismo por ella como bien se muestra cuando lo encierran en el psiquiátrico.

Bernice Worden no fue su amante

Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Una de las víctimas que sí existieron realmente, la dueña de la ferretería Bernice Worden, se dibuja en la serie como una mujer, como poco, polémica en el pueblo. Nada más lejos de la realidad: era muy querida y la consideraban una vecina ejemplar.

No bastante con eso, la serie los relaciona sexualmente. Esto no ocurrió así. Además, a pesar de que su hijo sí ayudó con las investigaciones para encontrar a su madre y colaboraba con el sheriff, no hay pruebas de que fuera su ayudante oficial ni que encontrara el cadáver de Worden en el granero.

La necrofilia no sucedió

Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Puede que lo que ocurriera de puertas para adentro en la casa de Ed Gein nunca se esclarezca por completo. Sin embargo, no hay una sola evidencia que corrobore que mantuviera relaciones sexuales con los cadáveres que desenterrara.

De hecho, un informe publicado por la revista Time en 1957, aclara que Gein "no practicaba el canibalismo ni la necrofilia, sino que conservaba los restos simplemente para contemplarlos".

¿Fue realmente niñero?

Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

A diferencia de lo que se plasma en la ficción de Ed Gein, este personaje no era un repudiado social en el pueblo. La prueba de ello es que, tras la muerte de su padre, se dedicó a cuidar niños de manera esporádica.

Más allá de esta media verdad, no hay nada que indique que Gein se llevó a dos niños a su casa para hacerles los juegos de magia más macabros. Es más, teniendo en cuenta que la niñera desaparecida no está confirmado que fuera por su culpa, toda esta trama apunta a ser una completa invención de los guionistas.

Cambios en su detención

Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

En la serie, Ed Gein es capturado por el regalo erótico que le tenía reservado Bernice Worden en la trastienda, poco antes de ser asesinada. Si bien su detención está directamente relacionada con la dueña de la ferretería, no ocurrió así.

En su defecto, fue un recibo el que lo incriminó. Ed Gein debía volver a por anticongelante a la tienda y este rastro es el que llevó a las autoridades a su casa, donde encontraron mucho más que simples indicios de culpabilidad.

Su falsa relación con otros asesinos en serie

Richard Speck en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

La serie quiere cerrar la temporada con el legado ideológico de Ed Gein, mostrando a Richard Speck como una persona que se inspiró en este asesino en serie para cometer sus actos. No sabemos qué pudo propiciar que Speck cometiera los asesinatos que cometió; pero, lo que es seguro, es que ninguna prueba los vincula.

Lo mismo sucede con Ted Bundy y el guiño a Mindhunter. Los agentes del FBI sí pudieron entrevistar a Ed Gein en su momento, aunque jamás obtuvieron ninguna ayuda para atrapa a este otro asesino en serie.

Así pues, la antología de Ryan Murphy ha jugado más que nunca con los límites de la realidad y de la ficción. La temporada se mantiene entre las producciones más vistas en Netflix y ya hay una cuarta entrega confirmada. ¿Volverán a desviarse de los hechos o abogarán por el realismo?