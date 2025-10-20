Jacob Elordi, "muy emocionado" con la temporada 3 de Euphoria: "Es algo que nunca había hecho"

Euphoria llegó a HBO Max en 2019 y consolidó a Zendaya, más allá de su paso por Spiderman, como una de las mejores actrices de su generación. El drama adolescente de Sam Levinson fue todo un éxito y, como no podía ser de otra manera, la serie confirmó que tendría una segunda temporada.

Sin embargo, hubo que esperar un año y medio para que se hiciera realidad. La segunda entrega supo mantener el nivel y volvió a ser un fenómeno, dando paso así a la confirmación oficial de la tercera temporada. Lo cual está suponiendo nada menos que cuatro años de espera.

Ahora, con 2026 llamando a las puertas, se presupone que Euphoria 3 se estrene en HBO Max en algún momento de los próximos meses. Afortundamente, Jacob Elordi ha compartido algunos detalles de lo que se viene, dejando claro que la nueva tanda de episodios promete estar a la altura de las expectativas.

"Ha sido increíble", comenta el actor sobre la tercera temporada: "Fue increíblemente liberador. Pude interpretar algo muy diferente a lo que había hecho antes". Asimismo, ha querido elogiar el trabajo de Levinson: "Ha construido algo increíblemente ingenioso y cinematográfico. Creo que a la gente le va a encantar".

Jacob Elordi en 'Euphoria' | HBO

Aunque, a la hora de la verdad, Elordi no sabe qué va a suceder en la serie, ya que solo recibió la parte del guion en la que él aparece: "Cada uno se centra en historias diferente. No sé qué hacen los demás. Yo tenía una historia muy singular", explica a Variety antes de comparar este secretismo con "los archivos del FBI". Una situación que parece haberle gustado: "Es genial porque podré disfrutar de la serie como todos los demás, como fan, algo que no había podido hacer antes. Estoy muy emocionado".

Todavía no hay una fecha de estreno fijada para la temporada 3 de Euphoria. No obstante, teniendo en cuenta las palabras de Elordi, podría anunciarse muy pronto.

Por el momento, el actor encarnará a La Criatura en la nueva versión de Frankenstein de Guillermo del Toro. Un gran estreno de Netflix que llegará a la plataforma el próximo 24 de octubre, con un reparto estelar compuesto por Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz.