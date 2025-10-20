Jennifer Lopez, criticada por un exmarido tras decir que ningún hombre la ha amado de verdad: "El problema eres tú"

Jennifer Lopez ha pasado 4 veces por el altar, sin embargo la artista ha asegurado que ninguno de los hombres con los que ha estado la ha amado de verdad porque "no son capaces".

Tras el divorcio de Jennifer y Ben Affleck, Ojani Noa, su primer marido, le aconsejó quedarse soltera durante un año y, en caso de conocer a alguien, mantenerlo en privado y no casarse.

Ojani ha vuelto a arremeter contra Lopez por sus declaraciones respecto a no haber sido amada y en una publicación de Instagram escribía:

"Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres quien no pudo contenerse".

"Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones... Yo, por ejemplo", continuaba.

"Estaba enamorado de ti... Me mudé de estado para apoyarte, protegerte y cuidarte. Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca te mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé. Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti", añadía.

"Pero tú... Tú elegiste la fama y la fortuna dejando a un lado nuestra relación. Decidiste mentirme, engañarme y aun así me quedé… Me rogaste que me quedase para evitar la mala prensa… Pero te fuiste por el carril rápido de tu carrera/estrellato sin preocuparte por mí, querías seguir engañándome y mintiendo", seguía escribiendo.

"No podía quedarme y seguir lidiando con las constantes mentiras. Por eso me fui y por eso me divorcié de ti", explicaba Noa.

"Di la verdad por una vez… Deja saber a la gente que el problema eres tú. Deberías estar avergonzada de ti misma", finalizaba.

Ojani Noa y Jennifer Lopez | Getty

En 1997, cuando Lopez tenía 27 años, se casó con Ojani después de haberse conocido en la grabación de la película Red and Wine, rodada en el restaurante Larios de Miami, donde el actor y productor era camarero.

Un año y medio después se divorciaron y, en 2001, Jennifer volvía a pasar por el altar de la mano del bailarín y coreógrafo Chris Judd. Aunque se separaron antes, el divorcio se hizo oficial en2003, justo cuando la actriz comenzó su mediático romance con Ben Affleck.

Sin embargo, a pesar de que se comprometieron, Ben y JLo rompieron su relación y en 2004, la cantante se casó con Marc Anthony, quien se convirtió en el padre de sus hijos y su relación másduradera, hasta la fecha.

En 2014 rompieron su matrimonio y, en 2022, Jennifer se casó con Affleck casi dos décadas después de su compromiso, una segunda oportunidad que tampoco funcionó.