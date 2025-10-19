La boda castellana de Stella del Carmen rodeada de estrellas: del gesto de Antonio Banderas al intruso que se intentó colar

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski ya se han casado en una boda celebrada en la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio románico del siglo XII convertido en hotel de lujo, ubicado en Sardón de Duero (Valladolid).

La ceremonia ha tenido lugar entre viñedos y ha reunido a grandes nombres conocidos de Hollywood en un ambiente muy reservado para preservar la intimidad de los novios y los más de 200 invitados.

De esta forma, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha contraído matrimonio con su novio de hace años, al cual le conoce desde su infancia. Para Stella, este enlace tenía un significado especial y quería celebrarlo volviendo a sus raíces españolas aunque vive principalmente en Estados Unidos. Tal y como dijo en una entrevista con El País, "soy muy afortunada de poder casarme en el país que me vio nacer".

Además, la boda unió a rostros conocidos como Dakota Johnson (hermana por parte de madre), su padre, Don Johnson, la leyenda de Hollywood, Tippi Hedren (su abuela), y otros familiares cercanos del mundo del cine.

Invitados a la boda de Stella del Carmen Banderas | Gtres

La lista de asistentes ha incluido nombres inesperados como las hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Malia y Sasha, según ha recogido ¡HOLA!, o Trudie Styler, esposa del músico Sting. "Muchos de nuestros familiares y amigos van a visitar España por primera vez y estoy segura de que se enamorarán de su magia tanto como yo", admitió Stella.

Según este mismo medio, la novia ha llegado al altar acompañada por su padre, mientras que la ceremonia ha sido oficiada por el actor Blake Lee. En cuanto a la música, ha corrido a cargo de los guitarristas del Teatro del Soho de Málaga -tierra natal de Antonio Banderas-.

Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero (Valladolid) | Gtres

Como no podía ser de otra forma, la boda de Stella del Carmen ha causado gran revuelo en la tranquila campiña vallisoletana y entre las decenas de personas que rondaban las inmediaciones, un hombre de 66 años se ha colado en el recinto, aunque no ha podido llegar al interior de la monasterio.

Tal y como ha señalado Antena 3 Noticias, el motivo era la propuesta a Banderas de que dirigiera una versión castellana de la Pasión de Cristo.

Un hombre entrega a Antonio Banderas una carta en la que le pide dirigir una versión de la pasión de Cristo | Gtres

Por su parte, Antonio Banderas ha tenido un bonito gesto con la prensa desplazada a las puertas del recinto y durante la boda les ha entregado comida y bebida.

Personal de seguridad entregando canapés a la prensa en la boda de Stella del Carmen | Gtres

Tras ello, ha sido el propio Banderas el que ha atendido a los medios y ha compartido las primeras impresiones del enlace.