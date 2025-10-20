El asesino de este actor de Harry Potter podría salir en libertad tras matarlo a puñaladas en 2008

El actor Rob Knox no fue una de las figuras más relevantes de la franquicia de Harry Potter. De hecho, solo aparece en la sexta entrega, encarnando al alumno de Ravenclaw Marcus Belby, invitado a la cena VIP del profesor Horace. Sin embargo, su carrera parecía estar a punto de despegar.

Knox había participado en otras producciones inglesas como la serie de la BBC After You've Gone o I'm a Teenager en Channel 4. Si bien El misterio del príncipe era su primera gran oportunidad, todo se truncó dramáticamente en la salida de un bar.

En mayo de 2008, antes del estreno de la película, Rob intervino en una pelea con el objetivo de defender a su hermano pequeño. En el altercado, Karl Bishop sacó un cuchillo y apuñaló al actor hasta acabar con su vida. También hirió de gravedad a otras tres personas.

Rob Knox con su madre Sally y su hermano Jaime | Cordon Press

Todo ocurrió a causa de una venganza. Y es que Bishop estuvo envuelto en una misma pelea con los amigos de Rob otro día y, cuando salió perdiendo, amenazó a los allí presentes: "Volveré la semana que viene y alguien va a morir". Así, se armó con cuchillos de cocina y, tras acosar a una chica en un pub, se enfrentó al hermano de la víctima, Jaime Knox. Cuando Rob salió a dar la cara por su hermano, recibió las puñaladas que supusieron su muerte.

Durante el juicio, el juez comentó en la sentencia: "Cuando te enteraste de que habías matado a Rob, tu única respuesta fue: Sí, qué bien". Así, sin arrepentimiento y negando el asesinato, afirmando que había actuado en defensa propia, Bishop fue condenado a cuatro cadenas perpetuas.

No obstante, 17 años después de los acontecimientos, el asesino podría salir en libertad. Y es que, según el Portavoz de la Junta de Libertad Condicional, su "revisión de la libertad condicional" está en marcha y ya "sigue los procesos habituales".

Karl Bishop | Cordon Press

Aunque todavía queda que "examinen cuidadosamente una amplia gama de pruebas" y que todo depende del "riesgo que el preso podría representar para el público si es liberado", la realidad es que Karl Bishop podría salir a la calle mucho antes de lo previsto.

De hecho, esta misma Junta podría cambiar el lugar en el que Bishop está cumpliendo condena y transferirlo a una prisión abierta, donde la seguridad es muy limitada y los presos tienen más comodidades, tal y como ha informado Daily Mail.

La familia de Rob Knox no ha hecho declaraciones al respecto por el momento. Su hermano, Jaime, tuvo un hijo y rindió homenaje al actor fallecido poniéndole de nombre Rory Robert Knox. Mientras que sus padres crearon la Fundación Rob Knox para luchar contra los crímenes con cuchillos.