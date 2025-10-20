SEPARADOS TRAS 19 AÑOS CASADOS
La reacción de Keith Urban al escuchar el nombre de Nicole Kidman en uno de sus conciertos tras su ruptura
Keith Urban continúa su gira mundial en medio de su separación de Nicole Kidman. En uno de sus conciertos, el actor ha preguntado el nombre a una persona del público y casualmente se llamaba Nicole. Esta ha sido su reacción al oírlo.
Publicidad
Hace casi un mes que Nicole Kidman y Keith Urban se separaron y, aunque durante unos días desaparecieron del mapa, pronto siguieron con su agenda profesional.
Mientras la actriz anunciaba su incorporación a Chanel durante la Semana de la Moda de París, donde acudía acompañada de sus hijas, el cantante continuaba con su gira mundial.
Después de 19 años de matrimonio y 4 tatuajes en honor a Nicole, parece que Keith no puede borrar la huella de la intérprete ni en sus conciertos, y es que o las casualidades existen o hay más mujeres llamadas Nicole de lo que podemos pensar.
El pasado viernes 17 de octubre, Urban se encontraba en Nashville dando un concierto cuando procedió a interactuar con el público y el momento terminó siendo un vídeo viral. El artista le acercaba el micrófono a una chica para preguntarle: "¿Cómo te llamas?".
Tras una contestación poco inteligible de la chica, el cantante volvía a preguntar: "¿Cómo? ¿No me va a gustar tu nombre? ¿Qué?", y la respuesta hizo que Keith se echase las manos a la cabeza.
"Soy Nicole", decía ella, y la reacción de Urban fue inmediata: se cubrió la cara con las manos y se tumbó boca arriba sobre el escenario mientras el público gritaba para después levantar un brazo al cielo y ponerse de pie.
Esta situación que el cantante afrontaba con sentido del humor llega después de las primeras declaraciones de Nicole respecto a su inminente divorcio. La actriz de Big Little Lies aseguraba que ya había pasado por algo así (en su divorcio de Tom Cruise) y que sabía cómo lidiar con ello.
Además, Nicole dijo que "sin importar lo doloroso, difícil o devastador que sea algo, hay una salida", y es que, según informan fuentes cercanas a la familia, la actriz habría intentado salvar elmatrimonio mientras Keith decidió poner fin a la relación.
Publicidad