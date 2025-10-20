La reacción de Keith Urban al escuchar el nombre de Nicole Kidman en uno de sus conciertos tras su ruptura

Hace casi un mes que Nicole Kidman y Keith Urban se separaron y, aunque durante unos días desaparecieron del mapa, pronto siguieron con su agenda profesional.

Mientras la actriz anunciaba su incorporación a Chanel durante la Semana de la Moda de París, donde acudía acompañada de sus hijas, el cantante continuaba con su gira mundial.

Después de 19 años de matrimonio y 4 tatuajes en honor a Nicole, parece que Keith no puede borrar la huella de la intérprete ni en sus conciertos, y es que o las casualidades existen o hay más mujeres llamadas Nicole de lo que podemos pensar.

El pasado viernes 17 de octubre, Urban se encontraba en Nashville dando un concierto cuando procedió a interactuar con el público y el momento terminó siendo un vídeo viral. El artista le acercaba el micrófono a una chica para preguntarle: "¿Cómo te llamas?".

Tras una contestación poco inteligible de la chica, el cantante volvía a preguntar: "¿Cómo? ¿No me va a gustar tu nombre? ¿Qué?", y la respuesta hizo que Keith se echase las manos a la cabeza.

"Soy Nicole", decía ella, y la reacción de Urban fue inmediata: se cubrió la cara con las manos y se tumbó boca arriba sobre el escenario mientras el público gritaba para después levantar un brazo al cielo y ponerse de pie.

Esta situación que el cantante afrontaba con sentido del humor llega después de las primeras declaraciones de Nicole respecto a su inminente divorcio. La actriz de Big Little Lies aseguraba que ya había pasado por algo así (en su divorcio de Tom Cruise) y que sabía cómo lidiar con ello.

Además, Nicole dijo que "sin importar lo doloroso, difícil o devastador que sea algo, hay una salida", y es que, según informan fuentes cercanas a la familia, la actriz habría intentado salvar elmatrimonio mientras Keith decidió poner fin a la relación.