Avance en exclusiva de Entrepreneurs: La parodia al emprendimiento de Rober Bodegas y Alberto Casado al más puro estilo The Office

Pantomima Full no se conforman con ser los reyes de la parodia en Instagram, tampoco con llenar teatros en todos sus espectáculos en vivo. Ahora, la pareja formada por Alberto Casado y Rober Bodegas da el salto a la ficción con su primera serie: Entrepreneurs.

La serie de 10 episodios presenta a un grupo de emprendedores, orgullosos de haber salido de la zona de confort, aspiran a cambiar el mundo y convertirse en poderosos CEOS, sin embargo, apenas se pueden mantener a sí mismos. Para conseguirlo acuden cada día a un lugar llamado No Comfort Zone, un coworking creado por Gonzalo (Rober Bodegas), un millonario ocioso, y Jacobo (Alberto Casado), autoproclamado gurú del emprendimiento, en el que se esforzarán por sacar adelante sus proyectos. La aplastante realidad del día a día les hará ver que el mundo del emprendimiento está lleno de humo, que casi siempre es más importante tener buenos contactos que buenas ideas y que quizás no tomaron la decisión correcta cuando renunciaron a tener trabajos convencionales.

En este nuevo clip en exclusiva, podemos conocer el coworking en cuestión. Lo hacemos de la mano de Secun De La Rosa, quien cuenta su experiencia como empleado de una empresa de transportes: 14 pagas, estabilidad, buena relación con su jefe, la tarde libre y, en definitiva, paz en su rutina. ¿El "problema"? No persigue sus sueños ni tiene pasión por el trabajo.

Entrepeneurs, con Pantomima Full | Disney+

Ahora bien, por mucho que Casado y Rober vendan que salir de la zona de confort o pelear para ser "tu propio jefe" es la mejor salida, esto no convence a los allí sentados (en palés, porque estamos en 2025). Una escena que bien recuerda a las reuniones en la sala de conferencias de The Office.

Así, el próximo 23 de septiembre podremos ver en Disney+ esta parodia de todos esos gurús que nos rodean hoy en día y que sus mensajes son todo lo sólido que puede ser una nube.

Entrepreneurs está dirigida por Álex de la Iglesia (30 monedas, 1992, El cuarto pasajero), a cargo de los tres primeros episodios; Rodrigo Ruiz Gallardón (Santuario, Pollos sin cabeza), de los cuatro siguientes; y Adolfo Martínez (Pollos sin cabeza, 1992), de los tres finales. Carolina Bang, Álex de la Iglesia y Rodrigo Ruiz Gallardón son los productores ejecutivos.