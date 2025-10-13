Se filtra la llamada de Diane Keaton a emergencias el día de su muerte

Diane Keaton murió el pasado 11 de octubre a los 79 años. Una triste noticia que sobrecogió a la industria de Hollywood, dejando un vacío imposible de llenar en el séptimo arte.

Los datos en torno a su fallecimiento son limitados. Hasta la fecha, la causa de la muerte oficial no se ha revelado; sin embargo, poco a poco van saliendo a la luz detalles sobre lo sucedido el sábado.

Diane Keaton | Reuters

Desde el medio TMZ han publicado una llamada de teléfono hecha a emergencias desde la residencia de la actriz. En el audio, se puede escuchar "Rescate 19, una persona caída", así como la dirección de su domicilio.

El mismo medio ya informó que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles se presentó en la casa de Diane la mañana del sábado, concretamente a las 8:08h. La intérprete salió de su casa en dirección al hospital en ambulancia y, horas más tarde, se anunció su fallecimiento.

Diane Keaton ha dejado un legado que perdurará con el paso de los años. Nominada cuatro veces a los Oscar y ganadora de la estatuilla por su papel en Annie Hall, la actriz ha sido una de las grandes figuras de Hollywood y su carrera es un regalo para todos los que aman el cine.