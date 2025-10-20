Ashton Kutcher asegura que ha perdido papeles por ser demasiado atractivo: "A veces es frustrante"

Ashton Kutcher se consolidó como uno de los hombres más atractivos de Hollywood, lo que le llevó a estar encasillado sobre todo en papeles para películas cliché, donde él cumplía el prototipo de 'chico guapo', que tuviesen una trama, en gran parte, romántica.

Próximamente, el actor dará vida a un personaje muy distinto a lo que suele hacer en la serie The Beauty: un thriller creado por Ryan Murphy y Matthew Hodgson, basado en los cómics del mismo nombre. Según la sinopsis, la serie trata sobre una enfermedad de transmisión sexual que "eclipsa a los afectados, pero tiene consecuencias mortales".

En un reciente panel de la Comic Con, Murphy le preguntaba a Kutcher sobre su experiencia interpretando a su personaje, que resulta ser un "supervillano divertidísimo", según recoge People.

"Creo que cada papel que consigues, parte de él se debe a tu apariencia, ¿verdad? Es una parte muy importante de lo que le estás influyendo en el personaje. Así que hay papeles que he conseguido por mi apariencia y hay papeles que no he conseguido por mi apariencia", respondía.

"A veces es frustrante", comentaba el actor sobre los papeles de "mala suerte" que no había conseguido por tener su atractivo físico.

Sin embargo, el actor también ha reflexionado desde el punto de vista del productor, siendo él parte de este sector de la industria: "Estás tratando de contar una historia con imágenes y las imágenes deben crear un sentimiento en la audiencia".

"Sin revelar demasiado, casi todos tenemos un papel increíblemente matizado en el que, de una forma u otra, interpretamos algo que somos o no somos en un momento dado", decía sobre The Beauty.

"Esto crea una capacidad subyacente para encarnar inseguridades que uno pueda tener, que uno oculta y reprime, sin dejar que nadie en el mundo las vea", añadía Ashton.

"Muy a menudo hoy en día, solo puedes jugar en tu carril y nada más, porque jugar cualquier otra cosa va en contra de los valores que la sociedad ha proyectado sobre lo que la gente debe y no debe jugar", ha continuado.

El actor ha sido partícipe de clásicos del género romántico como Sin compromiso, Noche de fin de año o Algo pasa en Las Vegas.