Jennifer López asegura que no tiene muchos amigos famosos y que no va a fiestas: "Me ven distante, pero no lo soy"

Todo el mundo pensaría que ser una de las mujeres más poderosas e influyentes de la industria del entretenimiento traería consigo una buena cantidad de amistades famosas. Sin embargo, este no es el caso de Jennifer Lopez. La actriz ha dejado claro que no goza de la popularidad entre las estrellas que sí tiene con sus fans.

JLo ha compartido este aspecto de su vida en una entrevista en The Howard Stern Show, de SiriusXM, en la que ha asegurado que no tiene "muchos amigos famosos, en realidad".

Jennifer Lopez en Los Hamptons | Gtres

"No, la verdad es que no", respondió Lopez, ante la pregunta de si va a fiestas, añadiendo que le gusta "tomar algo de vez en cuando", pero nunca más de una.

"Salgo cuando tengo que hacerlo. Trabajo más, hago mis cosas, me apresuro a volver a casa, me pongo cómoda... No sé por qué. Simplemente tengo un círculo muy pequeño", confesó.

"Creo que soy tímida y no me gusta molestar a la gente, así que no conecto con todo el mundo y creo que me ven como distante. Pero no lo soy. En cuanto empieces a hablarme, diré: 'Bla, bla, bla'".

Jennifer Lopez | Gtres

Previamente, la cantante había asegurado que ningún hombre la ha amado de verdad, reflexionando sobre su vida amorosa.

Un hecho del que ha aprendido que "lo más importante eres tú, no nadie más"... Eso sí, mantiene una buena relación con Ben Affleck tras su ruptura el año pasado, aunque ha señalado que su último divorcio fue "lo mejor que me ha pasado porque realmente me hizo emprender un viaje espititual".