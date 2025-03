Sala a la luz que la mujer de Gene Hackman reveló el miedo que tenía tras varios encontronazos con un acosador antes de la tragedia

Las muertes de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa siguen acaparando el foco mediático debido a las nuevas informaciones que siguen surgiendo sobre el caso. Además, han aparecido nuevos problemas que complican la decisión sobre el lugar donde finalmente descansarán sus restos.

Hace unas semanas se revelaban cuáles habían sido las causas de sus muertes, dejando consternados a todos sus fans. Ahora, se ha revelado nueva información sobre un supuesto "acosador" que tenía atormentada a la pareja antes de la tragedia.

Al parecer, Arakawa expresó su incomodidad a su estilista, quien ha hablado con Fox News y ha contado: "Me comentó que un hombre se había estacionado afuera de su puerta y los siguió en dos ocasiones. Una fue cuando fueron a White Rock. Almorzaron allí y el hombre los siguió desde donde estaba aparcado hasta White Rock".

Continúa diciendo: "Ella me dijo: 'Christopher, me sorprende que los de seguridad no supieran cómo llegó allí... porque cuando nos fuimos, me di cuenta de que ese coche nos había seguido desde nuestra residencia hasta White Rock.'"

Gene Hackman y Betsy Arakawa en la 60 edición de los Globos de Oro | Cordon Press

Según relata el estilista, el acosador "sacó una carpeta con fotos de su esposo y quería que él las firmara". Además, añade: "Yo le dije, mientras estábamos sentados aquí: 'Es muy extraño, porque Santa Fe no es un lugar donde haya paparazzi ni cosas así'".

"Ella me dijo que se acercó al hombre y le dijo: 'Le comenté que debía tener más respeto'", afirma sobre la reacción de Arakawa ante el extraño gesto del "acosador".

En otro de los incidentes que tuvo el matrimonio con este individuo, los siguió nuevamente y les ofreció una botella de vino que ambos rechazaron.

El estilista afirma que cuando reflexionó sobre lo sucedido, dijo: '¡Dios mío, Betsy, qué locura! No deberías haberte acercado a esta persona. Me pone nervioso'.

Todavía quedan muchas incógnitas por resolver en este caso, desde el destino final de los restos de la pareja hasta la identidad del heredero que recibirá la millonaria fortuna de Hackman.