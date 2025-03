Nueva complicación con los restos mortales de Gene Hackman y su mujer tras su trágica muerte

El caso de la trágica muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa se complica cada vez más. Recientemente salían a la luz las extremas medidas que se han tomado para evitar la difusión de imágenes de los cadáveres del matrimonio. Ahora, podría darse una batalla legal en torno a qué se hará con los cuerpos sin vida de ambos.

Han pasado varias semanas desde que se realizaron las autopsias de Hackman y Arakawa y desde que salieron a la luz las causas de sus muertes. Sin embargo, aún no se ha decidido dónde serán enterrados los restos del matrimonio, si en Nuevo México, donde vivieron durante décadas, o en California, donde residen los tres hijos del actor, fruto de su matrimonio anterior con Faye Maltese.

El actor Gene Hackman en Runaway Jury (El jurado) en 2003 | Gtres

Parece que todo dependerá de la última voluntad que el actor dejó por escrito en su testamento. Según ha explicado la abogada Laura Cowan a DailyMail, la decisión sobre qué hacer con los restos de la pareja podría verse entorpecida por trámites burocráticos.

"Si sus hijos querían que sus restos fueran tratados en California y él no dejó instrucciones legalmente vinculantes de entierro o cremación, lo que suceda después dependerá de una combinación de leyes estatales, dinámica familiar y logística", explica Cowan.

"Si los hijos de Gene no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con su cuerpo, y no existe una directiva escrita, la situación se puede complicar. La disputa podría acabar en los tribunales, y un juez decidiría basándose en la ley estatal y otros factores", continúa.

Además, hay un problema adicional en este caso. Aún no se ha repartido la millonaria herencia del actor, y según su testamento, dejó a su esposa como heredera. Sin embargo, dado que ella falleció una semana antes que él, todavía no se sabe quién será obtendrá la herencia de Hackman.

Rueda de prensa por la muerte de Gene Hackman | Reuters

Por otro lado, Chris Ramírez, portavoz de la oficina del investigador médico de Nuevo México, asegura que están trabajando de cerca con las familias y tiene en cuenta las costumbres culturales a la hora de enterrar o trasladar los restos.

"Por lo general, siempre trabajamos con la familia, la funeraria o quien se encargue del traslado del cuerpo para entregar los restos", comenta Ramírez. "No sería una práctica común conservar los restosmás tiempo del necesario".

En cuanto a lo que pasaría si no se llega a un consenso, la abogada Cowan expone: "La mayoría de los estados tienen una jerarquía para tomar decisiones si no se dejan instrucciones escritas o si las personas nominadas ya no están vivas".

"Dado que la esposa del Sr. Hackman falleció antes que él, sus hijos adultos vivos probablemente serían los siguientes en la sucesión. Si están de acuerdo, probablemente tengan la autoridad legal para determinar cómo, cuándo y dónde será enterrado", añade.

Gene Hackman y su mujer Betsy Arakawa | Gtres

Otra incógnita es qué ocurrirá con los restos de Arakawa. Al parecer, destinó todos sus bienes a un fideicomiso para ser repartidos entre organizaciones benéficas. Además, su única familiar viva es su madre de 91 años, quien padece demencia.

"En ese caso, un amigo cercano u otro familiar podría solicitar al tribunal permiso para organizar el entierro o la cremación. Los hijos de Gene Hackman no tienen automáticamente autoridad sobre los restos de Betsy, pero podrían solicitarla, especialmente si no hay otros familiares cercanos disponibles o dispuestos a hacerlo", concluye Cowan.

Por el momento tocará esperar para ver qué pasará con los restos sin vida de la pareja y para conocer quién será el sucesor de la millonaria herencia de Hackman.