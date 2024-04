Ryan Gosling versiona All Too Well de Taylor Swift, con Emily Blunt, y pone fin a una era: "Ken está muerto"

Hay etapas que duele cerrar y más cuando han sido exitosas. Aunque, quizás, Ryan Gosling lo ha llevado al extremo con su queridísimo Ken tras el fenómeno mundial que supuso Barbie.

Desde el año pasado, el actor ha estado sumido en esa kenergy que de la que tanto ha hablado, aunque en la carrera de premios arrasara su "gran rival": Oppenheimer.

Ryan Gosling actuando en los Oscar | Getty

Ambas películas fueron las grandes animadoras en los cines en 2023, pero ahora, Emily Blunty el propio Gosling, dos de sus estrellas, protagonizarán juntos El especialista, cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba. Por ello, el intérprete ha decidido despegarse al fin de su personaje, por el que estuvo nominado al Oscar, así como del Barbenheimer y dar la bienvenida a una nueva etapa.

Lo ha hecho junto a Blunt en el monólogo de apertura del último Saturday Night Live del que eran anfitriones. Y qué mejor manera de hacerlo que haciendo referencia a All Too Well, de Taylor Swift, una de las canciones más míticas sobre las rupturas, a priori dedicada al romance que tuvieron la cantante y Jake Gyllenhaal.

Emily Blunt y Ryan Gosling | Getty Images

"Sabes, cuando interpretas a un personaje con tanta fuerza, durante tanto tiempo, simplemente dejarlo ir se siente como una ruptura y, para procesar una ruptura, en realidad solo hay una cosa que puede ayudar: la música de la gran Taylor Swift", dijo el actor de La La Land.

"No es gracioso, Ken y yo tuvimos que separarnos. Fue algo demasiado profundo. Y se acabó", lamentó.

Ryan Gosling en Barbie | Warner Bros.

Entonces, su compañera de reparto le cortó, bromeando estar molesta porque todavía estaba cantando sobre Ken, a pesar de que estaban promocionando su próxima cinta: "Iba a golpearte con cosas y en lugar de eso estás cantando sobre Ken otra vez".

"Ken está muerto. Muy bien, Ken está muerto", exclamó la actriz de El diablo viste de Prada antes de versionar con muchas referencias a Barbie y Oppenheimer la canción de Taylor Swift.

El especialista se estrena en cines el próximo 26 de abril y está recibiendo grandes críticas. Junto a ellos, la película de David Leitch la protagonizan Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham o Winston Duke.