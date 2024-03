Así ha sido la actuación de Ryan Gosling, I'm Just Ken, en los Oscar: una fantasía Barbie con gesto para Margot Robbie y Greta Gerwig

Ryan Gosling se ha enfundado este domingo de nuevo el traje de Ken para interpretar Im Just Ken en los Premios Oscar, recibiendo una de las mayores ovaciones de la noche, con todo el auditorio en pie.

Gosling comenzó cantando desde el patio de butacas, sentado detrás de su compañera de reparto, Margot Robbie, que no era capaz de aguantar la risa.Vestido con un traje rosa adornado con pedrería, guantes rosas y gafas de sol, el actor estuvo acompañado por un numeroso cuerpo de baile que incluía a los demás actores que interpretan a Ken en el film: Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa y Kingsley Ben-Adir.

La actuación levantó el teatro Dolby sacando una sonrisa a todos los presentes, y también contó con el compositor del tema, Mark Ronson, a la guitarra. En uno de los momentos más aplaudidos Ryan cedió el micro para que cantasen Greta Gerwig y Margot Robbie, un gestor agradecido después de que no estuvieran nominadas en sus categorías como mayores responsables de la película.

Gosling incluso tuvo tiempo para otra frase con su amiga y excompañera de "musical", Emma Stone, un momento que parece que le costó su vestido antes de ganar el Oscar.

Pero Ryan no acudió a la gala solo para cantar: estaba nominado a mejor actor de reparto por Barbie, un éxito de taquilla estadounidense e internacional que sumó en esta edición ocho candidaturas, incluida la mención a mejor película, pero no a mejor dirección ni a mejor actriz por Gerwig y Robbie.

Sin embargo el Oscar a mejor actor de reparto fue para Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Es la tercera nominación fallida de Gosling, que fue también candidato por Half Nelson (2006) y La La Land (2016).

Im Just Ken era uno de las dos temas de la película Barbie que competían por el Oscar, que finalmente fue para What was I made for?, interpretada por Billie Eilish y Finneas O'Connell, que ya se había hecho esta temporada con el Grammy a mejor canción escrita para medios audiovisuales. Eilish y O'Connell también se subieron al escenario del teatro Dolby primero para interpretar la canción y luego para recoger el premio.

Aquí puedes ver su actuación completa:

¡Y con guiño a Marilyn nada menos!