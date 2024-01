Ryan Gosling fue expulsado temporalmente del colegio por lanzar cuchillos a otros niños: "Estaba como hechizado"

Ryan Gosling es uno de los actores más cotizados de Hollywood y enamora a los fans con cada proyecto por su talento, pero también por su sentido del humor y esa forma de no tomarse en serio a sí mismo.

Pero aunque ahora esté impregnado de la energía de Ken, lo cierto es que su adolescencia no fue nada fácil para él, y una anécdota loca ha corrido como la pólvora en redes después de que los fans la descubriesen en Wikipedia (sí, no es broma).

Allí aseguran que Ryan "odiaba" ser un niño y que no tuvo amigos hasta los 15 años, y que sufrió bullying. Pero que un día, cuando estaba en primero, se llevó cuchillos de sierra al colegio y se los tiró a otros niños en el recreo, lo cual hizo que le expulsaran varios días.

Ryan Gosling en Murder by numbers | Cordon Press

Por extraña que suene la historia, y que podría dudarse de la veracidad de Wikipedia, los fans se han puesto manos a la obra para investigar este hecho y resulta que es completamente verdad, y se lo confesó el propio Gosling al Post hace años.

"Cuando vi Rambo por primera vez, esa película me dejó como hechizado y yo me pensaba de verdad que ERA Rambo. Tanto que, un día, me llevé un montón de cuchillos de sierra al colegio y los tiré por ahí en el recreo, ¡porque me creía que estábamos en la película!", confesaba Ryan.

"No estoy orgulloso de esto pero sí que aprendí una lección, me expulsaron temporalmente del colegio y mi madre no me dejó ver más películas para mayores", reconocía el actor.

Este dato ha dejado locos a los fans, que lo han viralizado con comentarios como "pero qué narices fue la infancia de Ryan Gosling", o "imagínate ser su compañero de clase pensando que es un perdedor solitario y un día aparece con putos cuchillos... para al final convertirse en Ryan Gosling", reflexiona otro, alucinando.

Lo cierto es que mucho ha llovido desde entonces y ahora Ryan es un dedicadísimo padre y marido y parece que se deja los cuchillos en casa.